Horario, recorrido y dónde ver la procesión del Cachorro y la Esperanza de Málaga en Roma

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Cachorro y la Esperanza, convertidos en "auténticos embajadores" de Sevilla y Málaga, estarán en torno a seis horas y media en las calles de Roma. Al respecto, las procesiones del Jubileo de las Cofradías comenzarán a las 14,00 horas, en el caso de la primera parte y, aproximadamente, 30 minutos después lo hará la Gran Procesión, que presidirán los citados titulares de las hermandades de Sevilla y Málaga, en un trazado de unos 3,75 kilómetros.

El recorrido está conformado por las siguientes vías: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana.

En total, la comitiva ocupará unos 1.250 metros de extensión, con un tiempo de paso total de una hora y media, de los que 800 serán ocupados por los cortejos de las dos hermandades andaluzas, que tendrá un tiempo de paso de una hora.

El inicio del cortejo lo marcará la Cruz Patriarcal de la Hermandad Sacramental de Mafra (Portugal), que regresará a la piazza Celimontana hacia las 20,30 horas, mientras que la Virgen de la Esperanza llegará a este punto en torno a las 22,00 horas. En la mitad del recorrido se instalará un palco de autoridades; estará situado en la vía del Circo Massimo, a la altura del monumento a Giuseppe Mazzini.

ORDEN DE LAS PROCESIONES

En la primera procesión formará parte la Hermandad del Santísimo Sacramento Mafra, de Portugal, que con su Cruz Patriarcal abrirá el cortejo con Crucifijo del siglo XVIII; le seguirá la Archicofradía Vaticana de Santa Ana de los Palafreneros Ciudad del Vaticano, con un cuadro de Santa Ana con la Virgen (Arturo Viligiardi, 1927); y la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, de León, que posee una talla del siglo XVII.

A continuación, estará representado el Priorato Ligur de Cofradías Génova (Italia) con dos crucifijos portados de forma vertical (siglo XVIII) y la Archicofradía de La Sanch Perpignan (Francia), con el crucifijo 'Le Devot Christ' (siglos XIII-XIV); y la Cofradía de Maria Addolorata Enna (Italia), mediante la Virgen de los Dolores (Luigi Felice, siglo XVIII).

En lo que a la Gran Procesión se refiere, formarán parte de la misma las dos hermandades andaluzas ya citadas: la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria, con el Cristo de la Expiración, obra cumbre de Francisco Antonio Ruiz Gijón (1684), y la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga, con su titular mariana, del siglo XVII.

DÓNDE VER

Canal Sur arrancará se retransmisión especial a las 14,00 horas, tras un amplio avance que se dará con anterioridad a las 12,00 horas, tanto en Canal Sur como en ATV en un programa especial que, conducido por el periodista Guillermo Sánchez, contará con los comentarios de Charo Padilla, Javier Rubio, Cristina Mena y Juan Miguel Vega. También participarán tres equipos de enviados especiales a Roma integrados por Manuel Jesús Montes, Damián Bernal y Javier Blanco.

La retransmisión se desarrollará de forma ininterrumpida en ATV hasta las diez de la noche, momento en que está previsto que termine la procesión con la recogida de La Esperanza de Málaga. Salvo a la hora de los informativos (de 14:30 a 15:00 horas el N1 y de 20:30 a 21:00 horas el N2), la retransmisión también se podrá seguir en el primer canal.

Así, el Dicasterio para la Evangelización ha solicitado a Canal Sur Televisión que genere la señal en régimen de pool de la procesión de este sábado y que se pondrá a disposición de todas las televisiones del mundo que lo soliciten.