Hornachuelos (Córdoba) busca la normalidad en el abastecimiento de agua, que está declarada no potable en dos pedanías

Archivo - El alcalde de Hornachuelos, Julián López. - AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS - Archivo

HORNACHUELOS (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Hornachuelos ha activado el protocolo de actuación previsto tras recibir una resolución de la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba "que declara no apta para el consumo humano el agua de las redes de abastecimiento de Mesas de Guadalora y Bembézar", dos pedanías del municipio.

Esta situación, según ha informado el Ayuntamiento de Hornachuelos en una nota, se ha debido "a la detección de concentraciones de cloratos superiores a los límites establecidos por la normativa sanitaria".

Ante ello, el alcalde de Hornachuelos, Julián López, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de ambas pedanías, anunciando que ya se están adoptando medidas "para corregir esta situación", por lo que ha pedido "que no haya alarma", pues "la situación se está controlando", y ha insistido en que el Ayuntamiento ya está "trabajando para recuperar la normalidad en el abastecimiento lo antes posible".

La resolución sanitaria, firmada este viernes 30 de octubre por la delegada territorial de Sanidad y Consumo de la Junta en Córdoba, María Jesús Campos, establece la prohibición de utilizar el agua de ambas redes para beber, preparar alimentos y realizar la higiene bucal. Sin embargo, permite mantener el resto de los usos domésticos, como el aseo personal, el lavado de ropa, el lavado de platos, la limpieza y el riego.