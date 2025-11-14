Horse, Cox y Navantia, entre los galardonados en los Premios Andalucía Capital 2025

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los VIII Premios Empresariales Andalucía Capital 2025, promovidos por Onda Cero Andalucía, ha dado a conocer los galardonados de esta nueva convocatoria, que reconoce "la excelencia, la innovación y la contribución al desarrollo económico y social" de la comunidad por parte de empresas, directivos, cooperativas y autónomos andaluces.

Según ha informado la organización en una nota de prensa, en esta edición de los Premios Andalucía Capital han sido premiados Duponte como Emprendedor Capital; Horse en Innovación Capital; Grupo Cox como Empresa Sostenible; SGRSoft en Tecnología Capital; Navantia por su Internacionalización; la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar (AAEF) en Cooperación Empresarial; Renée Scott en Talento Andaluz; la cooperativa Claros en Economía Social; Juan Antonio Moreno López, de Carburantes Trassierra, como Autónomo Capital; Juan Manuel Ortega, CEO de Grupo Royse, como Directivo Capital; Grupo MAS como Empresa Capital, y Alta Frecuencia en la categoría de Comunicación.

El jurado ha estado compuesto por representantes de Onda Cero Andalucía, las escuelas de negocio EOI, San Telmo Business School, Universidad Loyola Andalucía, CEU e Instituto de Estudios Cajasol así como por instituciones y entidades como CEA, Ontier, CTA, ATA, PWC, Club Cámara de Sevilla, Asociación de Mujeres Empresarias de Sevilla y las empresas Caja Rural del Sur y Coca Cola.

Así, los premiados han sido seleccionados entre las empresas y directivos que, a lo largo del año, han sido protagonistas en el espacio radiofónico 'Andalucía Capital', dirigido por el periodista Diego García Cabello y emitido semanalmente en la red de emisoras de Onda Cero en Andalucía.

Los Premios Andalucía Capital 2025 se entregarán el próximo 4 de diciembre, a las 19,00 horas, en el auditorio de Caja Rural del Sur en una Gala especial del programa.

Esta edición de los premios se celebra en el marco de la iniciativa Metafuturo Impulsa, desarrollada por Atresmedia, orientada a promover el talento y la innovación ante los nuevos retos económicos, ambientales y tecnológicos de la próxima década.

PREMIOS ENTREGADOS

En la categoría de Emprendedor Capital, la empresa biotecnológica Duponte ha sido la galardonada. Fundada en Sevilla en 2019 por Yolima y Camila Puentes, "lidera la aplicación de la genómica y la inteligencia artificial" a la medicina personalizada. Con su plataforma Matchgénica y su división Duponte Academy, la compañía "se ha consolidado como referente internacional", con presencia en Suiza y Estados Unidos y una facturación prevista por encima de los 60 millones de euros en 2025.

Por su parte, la factoría sevillana de Horse ha recibido el galardón a la Innovación Capital. La empresa "ha protagonizado una profunda transformación tecnológica" orientada a la movilidad sostenible, con la fabricación de la transmisión híbrida DB49. Su enfoque 'data centric' y su apuesta por los combustibles alternativos y nuevas soluciones para la movilidad sostenible y de innovación "sitúan a la compañía en la vanguardia de la industria y la descarbonización global".

La categoría Empresa Sostenible ha ido para el Grupo Cox, presidido por el empresario Enrique Riquelme, que "se ha convertido en uno de los grandes impulsores de la transición energética y la sostenibilidad industrial". Tras la adquisición de los activos de Abengoa, ha preservado más de 3.000 empleos y consolidado desde Sevilla una plataforma global en energía solar, hidrógeno verde y gestión del agua, proyectando a Andalucía como referente internacional de la economía verde.

Por su parte, la onubense SGRSoft SL (Tecnología Capital), con sede en Ayamonte, se ha consolidado "como líder nacional en software de gestión para sociedades de garantía recíproca". Con más de 25 años de trayectoria y soluciones implantadas en la mayoría de SGR españolas, la compañía representa un ejemplo de especialización tecnológica y compromiso con el desarrollo local.

Navantia (Internacionalización) ha destacado "como referente estratégico internacional en la industria naval y de la defensa española por su capacidad tecnológica y su liderazgo en diferentes programas, la eólica marina o los sistemas de gemelo digital". Mientras que la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar (AAEF) ha recibido el premio a la Cooperación Empresarial, y agrupa a más de un centenar de empresas líderes y familiares andaluzas que representan más del 80% del PIB regional, según ha señalado la citada nota.

Además, Renée Scott "es reconocida por su liderazgo en prevención, salud y bienestar laboral". Con más de 30 años de trayectoria empresarial es un referente internacional por sus metodologías innovadoras avaladas por la OIT y la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral.

La Sociedad Cooperativa Claros es una cooperativa andaluza de interés social que desarrolla su labor en el ámbito sociosanitario, emprendida por cooperativistas mujeres andaluzas, ofreciendo servicios de atención a personas mayores, dependientes y colectivos vulnerables.

Carburantes Trassierra (Autónomo Capital), bajo la dirección de Juan Antonio Moreno López, representa "un ejemplo destacado de relevo generacional en el medio rural cordobés". La empresa "ha sabido mantener su esencia familiar mientras se adapta a las nuevas exigencias del sector energético. Su liderazgo combina tradición e innovación, priorizando la atención cercana como rasgo distintivo".

El premio a Directivo Capital ha recaído en el CEO de Grupo Royse Juan Manuel Ortega Pareja, segunda generación de la compañía, quien "ha sido clave como directivo de la compañía impulsando la digitalización, la innovación logística y la expansión internacional de esta empresa familiar andaluza especializada en rodamientos y componentes industriales".

Por su parte, con más de 50 años de historia, Grupo MAS (Empresa Capital) se "ha consolidado como una de las principales empresas de distribución alimentaria del sur de España". Con 190 establecimientos, 4.000 empleados y una facturación de 675 millones de euros, el grupo "destaca por su compromiso con la sostenibilidad, el empleo estable y la igualdad de oportunidades".

Además, la empresa sevillana Alta Frecuencia, especializada en sonido profesional, locuciones comerciales y producción publicitaria y audiovisual, ha sido galardonada con el premio de Comunicación. "Es reconocida por su aportación a la comunicación empresarial y su trayectoria en el ámbito de la creatividad sonora, contribuyendo a proyectar la imagen de Andalucía a través de la innovación y la excelencia en el ámbito audiovisual". Desde Sevilla opera en todo el territorio nacional, proporcionando una amplia carta de servicios de casting, locución y doblaje que "la han posicionado como uno de los mejores estudios del sector audiovisual y cinematográfico español".