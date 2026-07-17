El Hospital de Jaén acoge unas jornadas de sensibilización hacia los pacientes con hemofilia

Mesa informativa sobre la hemofilia - JUNTA DE ANDALUCIA

JAÉN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Jaén ha acogido unas jornadas de sensibilización hacia los pacientes con hemofilia, organizadas por la Asociación de Personas con Hemofilia y otras Coagulopatías Congénitas de Andalucía (Aspha).

La directora gerente del hospital, Belén Martínez, ha visitado el stand situado en la entrada del edificio de Médico-Quirúrgico, para interesarse por esta campaña informativa y de divulgación para la población en general.

Asimismo, ha incidido en que los miembros de este colectivo cuentan con todas las prestaciones necesarias para ser atendidos "con garantías de eficacia y seguridad".

El objetivo de este proyecto, titulado 'Hemo Info', es informar, sensibilizar y dar a conocer a la ciudadanía, pacientes y profesionales sanitarios las patologías conocidas como caogulopatías, desde las más habituales o conocidas hasta las más graves y desconocidas, como pueden ser la PTI o la PTTa, además de informar de los recursos con los que cuenta la Aspha.