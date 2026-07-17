Junta y pescadores devuelven al mar en Rota una tortuga rescatada desde SOS Caretta

Óscar Curtido en el acto de liberación de una tortuga en Rota. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROTA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Óscar Curtido, ha participado este viernes en la liberación de una tortuga marina en el litoral de Rota (Cádiz), con representantes del proyecto SOS Caretta y del sector pesquero con sus familias, así como Luisa Fernández, delegada municipal de Promoción del Deporte del Ayuntamiento roteño, Fundación Moeve y el equipo técnico de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Según ha indicado la Junta en una nota, el ejemplar, bautizado 'Antonio' por los propios marineros que lo rescataron, desde el proyecto SOS Caretta, ha permanecido varias semanas en recuperación en el Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (Cegma) del Estrecho, dependiente de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, antes de poder regresar al mar en plenas condiciones.

Los asistentes a esta suelta han celebrado así la liberación de 'Antonio', una tortuga boba (Caretta caretta) rescatada por la tripulación del buque de arrastre 'Niño Juan Manuel', embarcación adscrita a la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, la más activa entre las entidades pesqueras que colaboran con el proyecto en las provincias de Cádiz y Huelva.

"Hoy hemos vivido una nueva jornada de compromiso con la conservación de nuestra biodiversidad con la suelta de esta tortuga boba, que vuelve al mar tras completar con éxito su recuperación en el Cegma del Estrecho", ha manifestado Óscar Curtido, que ha valorado que esta liberación "es el resultado del magnífico trabajo de técnicos y agentes de Medio Ambiente y de la colaboración del sector pesquero a través del proyecto SOS Caretta".

Además, ha añadido que "gracias a la rápida actuación de los pescadores que la rescataron y a la coordinación de todos los profesionales implicados, este ejemplar regresa a su hábitat natural". También ha manifestado que "desde la Junta de Andalucía se sigue apostando por la protección de la fauna marina" y ha hecho un "llamamiento a la ciudadanía para que, ante cualquier animal marino herido o en dificultades, avise siempre al 112".

La suelta ha tenido lugar en la playa de Faro Blanco-Costa Ballena, coincidiendo con una jornada en la que parte de la flota pesquera libraba con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, celebrada el día anterior. Familiares y pescadores del buque participante en el rescate han acompañado al ejemplar en su vuelta al océano Atlántico.

La actividad, de carácter educativo y gratuito, ha sido organizada por la Asociación Hombre y Territorio, coordinadora del proyecto SOS Caretta, en colaboración con la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y con el apoyo de la Fundación Moeve y de la entidad local ViveSanlúcar.

Con la liberación de 'Antonio' son ya más de 75 las tortugas marinas rescatadas y devueltas al mar en el marco de SOS Caretta desde su puesta en marcha. Este ejemplar es, además, uno de los cinco rescatados en lo que va de 2026 por pescadores de Sanlúcar y de Punta Umbría (Huelva), lo que refleja el compromiso creciente del sector pesquero con la conservación de esta especie, ha señalado la Junta.

"Gracias a la implicación del sector pesquero, estos ejemplares ven notablemente incrementadas sus probabilidades de supervivencia una vez pasan por el centro de recuperación, donde son atendidos por personal veterinario y técnico especializado" ha comentado Patricio Peñalver, coordinador del proyecto SOS Caretta, que ha remarcado que "la colaboración de las tripulaciones permite recopilar información muy valiosa sobre la localización, el comportamiento y la ecología de las tortugas marinas en aguas del Golfo de Cádiz".