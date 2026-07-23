El Hospital de Jaén asegura haber reforzado la plantilla de neurólogos para reducir las demoras

Archivo - Acceso a Urgencias del Hospital Neurotraumatológico. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Jaén ha asegurado que ha reforzado "de forma decidida" su servicio de Neurología, incrementando la plantilla de especialistas de nueve a 13 "en un corto periodo de tiempo".

En respuesta a las críticas del PSOE por el aumento de la lista de espera en Neurología por falta de profesionales, el Hospital ha argumento que con el refuerzo de profesionales que se ha llevado a cabo "ya está permitiendo aumentar la actividad asistencial y reducir progresivamente las demoras".

Además, según ha apuntado el Hospital, se han puesto en marcha consultas monográficas y nuevas herramientas como la teleconsulta para "mejorar la accesibilidad y priorizar la atención de los pacientes según sus necesidades clínicas".

Por último, se ha afirmado que el Hospital "mantiene su compromiso de seguir adoptando todas las medidas necesarias para continuar reduciendo los tiempos de espera y garantizar una atención de calidad".