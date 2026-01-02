El Hospital Quirónsalud Córdoba entrega a la ONG Madre Coraje los juguetes recogidos en la campaña de Navidad

Un niño deposita una bicicleta en la zona de recogida. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD

CÓRDOBA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha entregado este viernes a la ONG Madre Coraje siete contenedores repletos de juguetes recogidos en el centro en la campaña de Navidad y que ha tenido un gran respaldo por parte de los profesionales del hospital, pacientes y vecinos de las zonas cercanas al centro, que han participado en la campaña aportando muchísimos juguetes nuevos y seminuevos en buen estado para su uso.

Según ha indicado Quirónsalud en una nota, el centro hospitalario ha promovido por quinto año consecutivo la campaña de recogida de juguetes nuevos y seminuevos a favor de la Ong Madre Coraje. Desde el 16 al 30 de diciembre se han recopilado los juguetes, que se distribuyen entre diversos proyectos solidarios en colaboración con asociaciones locales y distribuidos por Madre Coraje.

Esta acción solidaria persigue contribuir a que ningún niño se quede sin juguetes durante las fiestas navideñas. Los juguetes donados deben ser no sexistas ni bélicos y son gestionados por Madre Coraje, que se encarga de su clasificación y entrega a través de asociaciones locales y programas sociales con los que colabora habitualmente. Esta acción fomenta la solidaridad y, además, contribuye al cuidado y conservación del medioambiente.

Los juguetes recogidos son clasificados y preparados por los voluntarios, para que se conviertan en un perfecto regalo en estas fechas navideñas. Los juegos donados seminuevos son evaluados para garantizar su funcionalidad y asegurarles una segunda oportunidad, lo que permite que cualquier persona pueda acceder a ellos. Además, Madre Coraje colabora con diversas asociaciones locales dedicadas al apoyo de familias en situación de desventaja, contribuyendo así a ampliar la labor solidaria.

El Hospital Quirónsalud Córdoba agradece la elevada participación en esta campaña de profesionales del centro, pacientes, familiares y vecinos de zonas cercanas y desde otros puntos de la ciudad.

Además de su vertiente solidaria, la campaña promueve valores como la reutilización responsable y el respeto al medioambiente, al dar una segunda vida a juguetes seminuevos que, tras ser revisados y acondicionados por los voluntarios, se transforman en regalos llenos de ilusión para estas fechas tan especiales.

El Grupo Quirónsalud desarrolla de forma continuada diversas líneas de acción social desde sus centros, en colaboración con entidades del ámbito nacional y local. En Córdoba, estas iniciativas se materializan a lo largo del año a través de acuerdos con organizaciones como Madre Coraje o el Banco de Alimentos Medina Azahara, así como mediante acciones de acompañamiento a pacientes y programas de promoción de la salud.

Por su parte, la Fundación Quirónsalud impulsa proyectos solidarios que cuentan con la implicación directa de los profesionales sanitarios a través de su Programa de Voluntariado, consolidado con el paso de los años. Estas acciones tienen como finalidad fomentar la educación en salud, la investigación, los hábitos de vida saludables y la acción social dirigida a pacientes, asociaciones y a la sociedad en su conjunto.