Hospitalizado un hombre de 40 años con quemaduras tras el incendio de una vivienda en Granada capital

Archivo - Hospital Virgen de las Nieves. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 40 años ha resultado herido con quemaduras tras el incendio de una vivienda registrado este sábado, 10 de octubre, minutos antes de las 14,30 horas en Granada capital.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso ha tenido lugar en una vivienda situada en al calle Concha Piquer.

El servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía ha apuntado que se recibió una llamada en la que se solicitaba "asistencia sanitaria urgente" para atender a un hombre con quemaduras.

La entidad adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta ha concretado que la Sala Coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Los servicios sanitarios han evacuado al herido, que presenta quemaduras, al Hospital de Neurotrauma y Rehabilitación del Virgen de las Nieves.