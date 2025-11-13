Hospitalizados dos octogenarios tras el incendio de una vivienda en Caniles (Granada)

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 78 años y un hombre de 83 han precisado traslado hospitalario tras resultar afectados por inhalación de humo en el incendio registrado en la madrugada de este jueves 13 de noviembre en una vivienda del municipio granadino de Caniles.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el fuego se declaró en concreto en una habitación de la casa ubicada en la pedanía de El Francés, en el municipio de Caniles. Un aviso del Servicio de Asistencia recibido minutos antes de las 03.00 horas alertaba de un fuego originado en la cama.

Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Guardia Civil y Policía Local. Los sanitarios atendieron a dos personas, una mujer de 78 años y un hombre de 83, afectados por inhalación del humo y que fueron posteriormente evacuados por los servicios médicos al hospital de Baza.

Los Bomberos procedieron a la extinción del incendio y la ventilación de la vivienda. Entre los daños materiales, un colchón ha ardido por completo.