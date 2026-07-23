Hosteleros andaluces rechazan prohibir fumar en terrazas y critican que los camareros tengan "que actuar de policías"

Archivo - Varias personas sentadas en una terraza en imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Hostelería de Andalucía y vicepresidente de Hostelería de España, Javier Frutos, ha mostrado este jueves el rechazo del sector a la prohibición de fumar en las terrazas incluida en la nueva Ley Antitabaco y ha advertido de que los camareros "ya tienen su trabajo" y no deberían tener que ejercer de "policías" para impedir que los clientes fumen.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Frutos ha aclarado que la oposición de los hosteleros a esta medida no significa que estén "a favor del tabaco", sino que consideran necesario mantener un "equilibrio" y preservar la convivencia en las terrazas.

"Somos un espacio de convivencia más que demostrado", ha sostenido el representante de los hosteleros, quien ha señalado que, según sus datos, Suecia es el único país europeo que cuenta con una prohibición de estas características.

Asimismo, ha cuestionado que impedir fumar en las terrazas vaya a reducir el consumo de tabaco, ya que, a su juicio, la medida únicamente provocará que los fumadores se desplacen fuera de estos espacios. "Trasladaremos al fumador fuera de las terrazas, a otro ámbito que quizás incluso haga más perjuicio", ha argumentado.

Frutos ha lamentado especialmente la "ausencia total de diálogo" del Gobierno central y del ministerio con la hostelería durante la elaboración del proyecto de ley, pese a que se trata de uno de los sectores que se verán directamente afectados.

"Si la finalidad es disminuir el consumo de tabaco, estaremos encantados de echar una mano, pero hacer un proyecto de ley poniendo un foco importante en las terrazas y no sentarse con el sector no nos parece adecuado", ha manifestado, antes de reclamar "diálogo, conversación, colaboración y ayuda".

El presidente de los hosteleros andaluces ha asegurado que el sector ha mantenido contactos con otros grupos políticos, aunque ha defendido que debe ser el propio Gobierno, como impulsor de la norma, el que lidere las conversaciones con las actividades perjudicadas.

También ha apuntado que la normativa no distingue entre terrazas pequeñas y otras de grandes dimensiones "en las que hay cabida para todos". En este sentido, ha insistido en que el diálogo permitiría encontrar otras alternativas para reducir el consumo de tabaco y evitar las muertes asociadas a este hábito sin cargar sobre los trabajadores de la hostelería funciones que "no les corresponden".

PREVÉ UN "BUEN VERANO", AUNQUE LA RENTABILIDAD SIGUE POR DEBAJO DE 2019

Por otra parte, Frutos ha augurado un "buen verano" para la hostelería andaluza, especialmente durante el periodo comprendido entre la segunda quincena de julio y la primera mitad de agosto, cuando se alcanza el principal pico de actividad en las zonas del litoral.

Ha explicado que el año comenzó con un primer trimestre "algo flojo" como consecuencia de las lluvias, aunque ha reconocido que las precipitaciones eran necesarias para Andalucía, mientras que la Semana Santa registró unos resultados positivos que suelen servir como referencia para la campaña estival.

Frutos espera así un verano favorable en términos de facturación y ha destacado que los establecimientos siguen "batiendo récords" de contratación de personal. Sin embargo, ha advertido de que la rentabilidad de los negocios continúa sin alcanzar los niveles de 2019 debido al incremento de los costes.

En cuanto a las olas de calor, ha admitido que las altas temperaturas pueden reducir la facturación de las terrazas durante determinadas horas del día, aunque ha señalado que la actividad se recupera por la noche y que Andalucía continúa siendo una región "magnífica" para recibir turistas.