Hosteleros andaluces valoran la línea de ayudas de 15 millones del Gobierno para la renovación de equipamientos

Archivo - Terrazas de bar de Sevilla en 2020, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Hostelería de Andalucía y vicepresidente de Hostelería de España, Javier Frutos, ha valorado como "muy positivo" la concesión directa de ayudas por valor de 15 millones de euros a la renovación de equipamiento en el sector de la hostelería por parte del Gobierno de España.

En declaraciones a Europa Press, Frutos ha destacado que "la renovación de mobiliario es fundamental para que el sector continúe dando un buen servicio" y se ha manifestado a favor de "cualquier iniciativa para hacerlo más sostenible todavía".

En contexto, la línea de ayudas, que fue aprobada el pasado 28 de julio en Consejo Ministros, supone un plan de choque destinado a facilitar la modernización de equipos en el sector hotelero, con el objetivo de mejorar su competitividad y contribuir a disminuir su consumo energético.

Así, las subvenciones se destinarán a financiar actuaciones como la sustitución de electrodomésticos y maquinaria por equipos más eficientes, la renovación de sistemas de climatización por otros de menor consumo, la incorporación de materiales sostenibles y la implantación de herramientas digitales que permitan optimizar el uso de la energía, todo ello con carácter a fondo perdido.

"No siempre es posible realizar una este tipo de inversión, especialmente en locales más pequeños", ha reconocido Frutos, al tiempo que ha afirmado que cerca de 50.000 empresas hosteleras pueden beneficiarse de esta convocatoria, que ha tenido "muy buena acogida entre los empresarios del sector". "El cambio de mobiliario puede suponer entre un 20 o hasta un 40% de ahorro en la factura de la luz", aseguran desde la federación andaluza, que también puntualiza que la rebaja energética no será de tal magnitud en la renovación de elementos de sombra y climatización, a pesar de funcionar "de manera más eficiente en cuanto a temperaturas".

En este sentido, el objetivo de las ayudas, concedidas por el Ministerio de Turismo e Industria, es responder "de manera rápida, a la necesidad de reducir costes energéticos en el actual contexto geopolítico", caracterizado por el aumento del precio de la energía debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz, lo que ha conllevado un "impacto en la rentabilidad de las empresas del sector turístico", argumenta el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo.

De esta forma, el texto publicado por el Boletín Oficial del Estado el pasado julio precisa que las ayudas se concederán una única vez por establecimiento, con importes comprendidos entre 5.000 y 11.000 euros disponibles para personas físicas y jurídicas, así como comunidades de bienes y sociedades civiles titulares de establecimientos de alojamientos y restauración ubicados en España y dados de alta en las actividades económicas correspondientes. Los interesados podrán solicitar estas ayudas hasta el próximo 30 de septiembre de 2026 a las 15 horas, o bien hasta que se agote el crédito existente.

Por otro lado, Frutos ha pedido "repetir esta iniciativa y aumentar la cantidad disponible", puesto que "son acciones fundamentales para ir incrementando la sostenibilidad". Además, ha recordado que el sector hostelero "ya ha demostrado en numerosas ocasiones que es una actividad sostenible", como ocurrió con el reciclado de vidrio y cartón, donde fueron "pioneros".

Asimismo, el presidente de la patronal hostelera ha resaltado "la gestión y el apoyo brindada por las asociaciones, que han puesto en valor la medida y han colaborado con los negocios para poder solicitarla". Con todo, Frutos espera que esta iniciativa contribuya a "ofrecer y satisfacer la imagen de modernización con los clientes".