Hoteleros advierten de un "deterioro progresivo" del turismo andaluz tras la suspensión de trenes debido a la borrasca

Transeúntes por céntricas calles de Sevilla se protegen de la lluvia que la borrasca Leonardo deja a su paso. A 4 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) ha trasladado este jueves su "profunda preocupación" por la situación que atraviesa el sector turístico andaluz como consecuencia de la prolongada interrupción de la conectividad ferroviaria de alta velocidad (AVE) y la "incertidumbre existente" en torno a su restablecimiento pleno, debido a la constante presencia de borrascas en Andalucía.

Por este motivo, los hoteleros andaluces han puesto de manifiesto que, aunque en una primera fase el impacto se tradujo en un nivel de cancelaciones relativamente contenido, en torno al 15%, la "ausencia de una solución clara, estable y comunicada con garantías" ha provocado, a su juicio, "un deterioro progresivo y cada vez más profundo de la demanda". Según ha explicado la entidad en un comunicado, este efecto es especialmente acusado en el mercado nacional y en segmentos estratégicos como el turismo corporativo y el segmento MICE --reuniones, incentivos, congresos y exposiciones--.

Asimismo, ha expuesto que en las últimas semanas, además del aumento sostenido de cancelaciones, se ha constatado una práctica paralización de las reservas a corto y medio plazo. A esta situación se suma un contexto meteorológico adverso que dificulta el uso de alternativas al transporte ferroviario, como el vehículo privado o compartido, reduciendo aún más la accesibilidad a los destinos andaluces, ha precisado la entidad, añadiendo que las previsiones para los próximos meses son "claramente negativas"Poe .

Bajo este contexto, los hoteleros han advertido de que la combinación de "menor conectividad, incertidumbre operativa, reducción de frecuencias y tiempos de viaje poco competitivos" está afectando "de forma directa a la confianza del viajero y a la reputación del destino". En este escenario, el sector ha estimado una reducción anual de ventas cercana al 30%, con descensos de ocupación ya visibles en el primer trimestre y una elevada dependencia del mercado nacional.

En este sentido, la entidad ha aseverado que la situación está teniendo "un impacto muy significativo" en la celebración de eventos, cuyos aforos "no alcanzan ni siquiera la mitad de lo inicialmente previsto, así como en fechas clave del calendario turístico", ha manifestado, recalcando que la prolongación de la incertidumbre está llevando a numerosos potenciales visitantes a optar por otros destinos a medio plazo.

Por ello, desde la Federación se ha subrayado que, en las actuales circunstancias, no existen "palancas eficaces" para revertir esta dinámica negativa "sin una recuperación sólida, fiable y plenamente operativa" del servicio de alta velocidad ferroviaria. "Resulta imprescindible restablecer la confianza, garantizar frecuencias suficientes y tiempos de viaje competitivos, así como poner en marcha una campaña de comunicación que refuerce la imagen de la alta velocidad como eje vertebrador del turismo", han criticado.

Finalmente, los hoteleros andaluces han asegurado que el daño reputacional derivado de esta situación "ya está teniendo efectos visibles" y, "de no corregirse a corto plazo, podría traducirse en consecuencias aún más graves para la sostenibilidad del sector turístico andaluz", han alertado. De este modo, la entidad hotelera ha insistido en la necesidad de trasladar esta realidad, recalcando que las cifras de ocupación y ventas "no siempre reflejan la situación real del sector" y que la normalidad operativa "es un elemento clave para su viabilidad a medio y largo plazo".