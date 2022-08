Hoteleros andaluces señalan "el absoluto desconocimiento" de la tasa turística y la ven como un posible "hándicap"

SEVILLA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los hoteleros andaluces han señalado este martes su "absoluto desconocimiento" sobre la tasa turística, una medida que, al gravar el coste de las pernoctaciones, consideran como un posible "hándicap" para ellos.

Así lo ha manifestado el secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat), Rafael Barba, en declaraciones a Europa Press, tras la reunión este fin de semana entre el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para abordar diversas cuestiones que atañen a sus ciudades y en la que surgió el tema de la tasa turística, un asunto sobre el que el regidor malagueño matizó que es "positivo, siempre y cuando se tenga consenso con el sector".

En este sentido, Barba ha apuntado que lo que la federación conoce actualmente sobre la medida son "rumores", ya que no les ha llegado "ningún papel con las ideas". "Esto no es un debate, son opiniones muy respetables de los alcaldes, pero el sector no conoce lo que se quiere plantear", ha agregado.

Sobre esta medida, que según él es "una nueva ocurrencia que tiene que ver con el fragor de la temporada turística", ha expresado que el sector hotelero se encuentra en una "situación de absoluto desconocimiento", ya que no saben "qué método tiene, su importe o en qué se va a invertir lo recaudado", entre otras cuestiones.

Además, Barba ha recordado que el nombre de la propuesta, 'tasa turística', es "un eufemismo", ya que ni comparten que pueda denominarse como 'tasa', pues estiman que es "un impuesto que únicamente afecta a una actividad", ni consideran aprobado el término 'turístico', pues creen que "el turismo abarca amplios sectores y esta medida solo afecta a uno de ellos --el hotelero--".

"Lo que nos dice la experiencia es que al final este ingreso va para la caja del ayuntamiento, por lo que uno ya se pone a la defensiva, y más si no hay información al respecto", ha añadido. El secretario general ha concretado que se temen que "todo vaya al capítulo de las cajas únicas" y que "va a ser muy complicado saber cuál es el retorno real de esa supuesta tasa".

Por último, el presidente de Fahat ha pedido "concreción" sobre esta propuesta y "llamar a las cosas por su nombre", ya que "esto es un impuesto más, con afán recaudatorio evidente".