Los hoteleros aseguran que las reservas de última hora "impulsan" un leve incremento en las previsiones de Semana Santa

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una vez concluido el primer tramo de esta Semana Santa donde el cierre de este no ha dado "ninguna sorpresa y corrobora las previsiones que el sector manejaba justo antes del comienzo de este periodo", y ya encarando el tramo final, la encuesta realizada por la patronal hotelera andaluza apunta a "una leve mejora de los datos de ocupación inicialmente previstos".

Así el grado de ocupación media en nuestra comunidad para el conjunto de la Semana de Pasión, pasa del 71,14% previsto al 74,16% lo que supone un incremento de +3,02 puntos porcentuales., según detalla la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos turiístico (Fahat) en una nota de prensa.

Clave para "esta recuperación" han sido las reservas de última hora, si bien el efecto positivo de estas ha estado condicionado por las cancelaciones que se han producido.

Aun así en el balance entre ha sido positivo, lo que ha provocado ese ligero incremento de los datos de ocupación reseñados anteriormente.

La evolución positiva de destinos como Cádiz y Málaga han condicionado para bien --dado el importante número de plazas que aportan estos destinos al conjunto de la oferta andaluza-- los datos finales, si bien otras provincias no se han visto favorecidas por esta tendencia, como el caso de Huelva que no sólo no ha mejorado las previsiones iniciales si no que se han visto reducidas en -1,25 puntos porcentuales.

Estos datos a juicio de sector son razonablemente positivos sobre todo por cómo se ha comportado la demanda a pesar de la gran incertidumbre meteorológica que hemos vivido, por lo que en general el balance es positivo si bien hay que ser prudentes dado que esa tendencia positiva no se ha producido en el conjunto de los destinos que conforman la oferta turística andaluza.