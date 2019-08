Hoteleros lamentan que la provincia "sigue descolgándose" de la tendencia positiva del turismo con un mal puente

Publicado 16/08/2019 18:24:32 CET

JAÉN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Alojamientos y Hoteles de Jaén ha lamentado que la provincia "vuelve a dar señas de que sigue descolgándose" de la tendencia positiva generalizada en turismo, teniendo en cuenta las cifras del último año y los datos concretos de este puente de agosto.

Y es que, aunque "en fechas como la Semana Santa y los puentes los desplazamientos masivos llenan por inercia los hoteles de toda España", no ha ocurrido lo mismo en territorio jiennense, donde, en todo caso, "la lectura no es igual en todos los destinos".

Así, según ha informado en una nota el presidente de la entidad, José Ayala, aparecen "dos polos claramente diferenciados" en cuanto a media de ocupación: con un 90 por ciento en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y sólo el 35 por ciento en Jaén capital, "una cifra alarmante que sitúa a los establecimiento de esta ciudad y buena parte de la provincia por debajo del umbral de rentabilidad".

En un término medio se sitúan Úbeda y Baeza, con una ocupación del 70 por ciento, en tanto que el entorno de Despeñaperros se queda sólo en el 60 por ciento y las zonas de Sierra Sur y Mágina "también se descuelgan con una paupérrima ocupación media del 50 por ciento".

Ayala ha hecho hincapié en son cifras en un puente, "con lo que queda imaginarse qué ocurre el resto del año", al tiempo que ha recordado que antaño toda la provincia se situaba en el 90 por ciento de ocupación y se reservaba con antelación.

"Ahora vamos sobre la marcha, tirando precios, y a contracorriente de las demás provincias que siguen creciendo. Es dramático que el propio Instituto Nacional de Estadística (INE) certifique que el 90 por ciento de alojados en esta provincia lo hacen obligados por motivos de negocios, lo que debería hacer a las administraciones replantearse y rediseñar toda la estrategia de promoción y resultados turísticos", ha dicho.

A su juicio, que sean menos del diez por ciento los que eligen Jaén para conocer sus valores turísticos y patrimoniales "es un absoluto fracaso que está poniendo contra las cuerdas a todo el sector" y no es admisible en un territorio con ciudades Patrimonio de la Humanidad, localidades declaradas conjunto-histórico, otras conjuntos histórico-artísticos o cuatro parques naturales.

RUINA

Todo "se agrava" cuando, de nuevo con parámetros oficiales del INE, los hoteles de Jaén capital, con 55,5 euros de precio medio diario, son los más baratos de toda Andalucía y, en general y en términos reales los establecimientos de hospedaje provinciales son los que menos ingresan por habitación disponible, con sólo 23,76 euros. "Una ruina que nos obliga a lanzar un SOS por un sector sostenido por familias", ha incidido Ayala.

Por ello, ha solicitado a los políticos un análisis real y reflexión profunda de por qué esta provincia se queda a pasos agigantados descolgada, a pesar de ofrecer los alojamientos más baratos de Andalucía y donde el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) señala en su Encuesta de Coyuntura Turística que precisamente los establecimientos de hospedaje jiennenses son los mejor valorados de toda la comunidad por los turistas.

"Una muestra de que el empresariado hace sus deberes y por lo que los políticos han de reflexionar qué está pasando en Jaén cuando, con los precios más bajos, la provincia de Jaén es la que menos vende, la que menos turistas recibe, la que tiene la pernoctación media más baja (según IECA son 2,3 noches, frente a las 7,1 de media en la región) y la que decrece, en contraposición al auge turístico general del resto de Andalucía y España", ha afirmado.

INCAPACIDAD POLÍTICA

Así las cosas, ha asegurado que "las alarmas están encendidas entre el gremio", desde el que se ha afeado a los dirigentes políticos su "incapacidad" tras tres décadas sin resolver la consecución de las autovías A-32 y A-81, ambas competencia del Gobierno, y A-306 y A-316, de la Junta de Andalucía.

"Sumado a la pérdida del 90 por ciento de circulaciones ferroviarias convencionales, el consentimiento histórico de los políticos de la provincia al vergonzoso trazado del AVE que ha marginado a Jaén, el mal estado de carreteras comarcales y el no disponer de señalización turística en las autovías, nos condena al aislamiento y ello hace que los turistas descarten la provincia de Jaén como destino", ha criticado la patronal hotelera no sin aludir a "las numerosas quejas de los turistas por lo difícil que es llegar y transitar por Jaén".

Ha lamentado, además, el rechazo de la Diputación en junio de 2018 de una moción para instar a Junta y Gobierno a la señalización turística en vías rápidas y que "ni siquiera son capaces de acometer propuestas como habilitar una pasarela de 30 metros, volada sobre el vacío, con suelos de cristal, en el imponente mirador de las Palomas (Cazorla), implantar la tirolina de más longitud de España o implicarse en el paraje de Los Cañones", entre Jaén y Los Villares.

"Nos reciben, pero pasan los años y no hacen nada de singular atractivo, a pesar de que la Diputación termina sus ejercicios con un importante superávit y ahí es ya donde no podemos entender que no se atiendan las propuestas de nuestro sector, preocupado por los datos oficiales de INE e IECA", ha indicado.

Unas cifras que certifican la realidad de que Jaén "necesita un plus por la deuda histórica que se mantiene con ella" y porque se está "desangrando mientras nuestras vecinas crecen y alargan las diferencias". Ello, según ha agregado, "hace perder atractivo como destino turístico" y "ahí están los datos objetivos que no hay que rehuir, sino afrontar sin maquillajes".