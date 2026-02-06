Huétor Tájar (Granada) encauza con maquinaria pesada el agua descontrolada del arroyo Vilanos a la espera de más lluvia

Zonas inundadas el 5 de febrero por las intensas lluvias en la localidad de Huertor Tájar. - Álex Cámara - Europa Press

Oleada de solidaridad con más de 400 voluntarios inscritos

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

Las previsiones meteorológicas apuntan a que seguirá lloviendo este viernes en Huétor Tájar (Granada), donde en algunas zonas y viviendas el nivel freático sigue con agua alta. Esta mañana se están llevando a cabo importantes labores de contención con maquinaria pesada para encauzar el agua del arroyo Vilanos, que cruza descontrolada por el Polígono de Lapachares.

Empresas voluntarias de Salar y Moraleda de Zafayona están actuando en este lugar, donde los bomberos achican agua, y también hay maquinaria en otras zonas afectadas, según relata esta mañana el Ayuntamiento.

También por la carretera de Villanueva se está trabajando con maquinaria pesada para despejar el alcantarillado y se están produciendo tareas de limpieza en diversas calles.

Además, el Grupo Balear de Rescate y Ayuda Humanitaria actuará en la zona de la Redonda Sur, mientras que una cuba y camiones de limpieza están actuando en la calle Río y la zona del puente antiguo.

OLEADA DE SOLIDARIDAD

Los servicios sociales están empezando a llamar a los 440 voluntarios por orden de inscripción. Desde el municipio han agradecido el apoyo de todas estas personas, que deberán esperar a ser avisadas para que la ayuda esté organizada allá donde más se necesite.

Ya hay voluntarios en la gasolinera La sirenita para llevar a cabo labores de limpieza y el colegio San Isidro tiene otro grupo que avanza en su labor de limpieza.

También se están realizando labores de limpieza en el campo de fútbol. El Ayuntamiento ha instalado además contenedores para enseres en varias calles que serán recogidos por un camión.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitará este viernes la localidad, convertida "en una isla" tras sumar al desbordamiento del río Genil por las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo "el agua procedente del deshielo de la parte más baja de Sierra Nevada".

La Unidad Militar de Emergencias (UME) asumió el jueves el control tras inundarse calles, viviendas y sótanos obligando a realizar diversos rescates; también esta pasada noche, cuando la Guardia Civil auxilió a cuatro personas que habían quedado atrapadas en el techo de un turismo.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Moreno se ha referido a los "estragos" causados por la subida del caudal del río Genil "en las cosechas de espárragos, que allí son importantes y de calidad" y también los "destrozos" registrados en las casas.

"Los vecinos están viviendo una situación de angustia, no están incomunicados porque hemos hecho algunos trabajos allí, pero la verdad es que la angustia que viven rodeados de agua es tremenda", ha añadido el presidente de la Junta.