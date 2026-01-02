Huétor Tájar (Granada) prepara este sábado un roscón de más de 100 metros para captar fondos para vecinos desfavorecidos

Roscón de reyes solidario elaborado en Huétor Tájar (Granada). (Foto de archivo). - AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR TÁJAR

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huétor Tájar (Granada) preparará este sábado, 3 de enero, un roscón gigante de Reyes, de más de 100 metros de longitud, del que se repartirán 3.000 raciones acompañadas de chocolate a un precio simbólico de un euro, y que tendrá un carácter solidario, ya que con él se pretende recaudar fondos para los vecinos más desfavorecidos.

La cita será a las 16,00 horas de este sábado en la calle Ancha, y toda la recaudación de este gigantesco roscón, elaborado por cortesía de Panadería Puli, "se destinará al programa de prevención de exclusión social de Cáritas y a los Servicios Sociales Comunitarios de Huétor Tájar", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además de poder degustar este dulce, los asistentes a este evento podrán encontrar más de 150 regalos directos, que estarán escondidos en el interior del roscón y han sido donados por los comercios de Huétor Tájar.

Estos regalos, que este año "han batido un nuevo récord", podrán canjearse en los comercios de Huétor Tájar, que ofrecerán vales de descuento de diez, 20 ó 30 euros, así como regalos directos como gafas de sol, mantas, calzado de trabajo, descuentos de 200 euros en audífonos, cestas de fruta o mochilas, entre otros. La velada será amenizada con música en directo con una batucada a cargo de la asociación Susupapa.

AYUDAR A LAS FAMILIAS HUETEÑAS

La concejala del OAL del Ayuntamiento de Huétor Tájar, Mari Carmen Chamorro, confía en recaudar "la mayor cantidad de dinero para ayudar a las familias que peor lo están pasando".

Así, la edil invita "a todos los vecinos de la comarca del Poniente a acercarse hasta Huétor Tájar y disfrutar de una jornada festiva, en la que podrán conseguir un maravilloso regalo de Reyes por adelantado".

Por su parte, el alcalde hueteño, Fernando Delgado, ha destacado esta actividad se completará con otras muchas más esa misma tarde, como la presencia del cartero real a las 18,00 horas en el recinto de Cristalia, o una sesión de cine en la Casa de la Cultura.