Hurtado (PSOE) rechaza los "caramelitos fiscales" del gobierno local del PP en Córdoba para las Ordenanzas de 2026

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha rechazado este jueves los "caramelitos fiscales que incluyen las modificaciones en las Ordenanzas Fiscales para 2026", después del "purgante que significa la tercera subida sucesiva para la recogida de basura en un 53% y la tercera subida sucesiva del suministro de agua, por un 18%".

Hurtado ha presentado las enmiendas socialistas al proyecto de modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2026, a la vez que ha criticado el "empeño" del gobierno municipal que encabeza alcalde José María Bellido en "eliminar la progresividad fiscal para que pague más quien más tiene".

"Las enmiendas socialistas presentadas --ha dicho-- tratan de eliminar todas aquellas medidas fiscales que reducen la progresividad de nuestros tributos, e incorporar propuestas que mejoren la progresividad nuestro sistema fiscal", ha señalado Hurtado.

En relación a las enmiendas presentadas por el PSOE, Hurtado ha defendido la eliminación de las subidas propuestas en el suministro de agua, del 2,1%, y en la recogida de basura del 2,2% para 2026.

También proponen desde el PSOE incorporar la bonificación de un 95% en el IBI a las viviendas de alquiler social de AVRA y Vimcorsa, y el aumento de la fiscalidad para los apartamentos y viviendas turísticas en el IBI, ICIO, IAE, Impuesto de Plusvalía, Licencia de Obras, Licencia de Actividad y prestación patrimonial no tributaria por suministro de agua.

Hurtado también ha defendido la gratuidad para la visita de los cordobeses al Centro de Conservación Zoo, a la Ciudad de los Niños y al Jardín Botánico, al igual que se hace con la visita a los museos municipales.

Para el portavoz socialista, es necesario "conseguir rebajar de los diez euros actuales a la mitad la tarifa de aparcar en la Feria de la Salud, para lo que se establecería una contribución especial a la empresa privada encargada de su explotación".

El Grupo Socialista quiere incorporar, además, otras enmiendas para crear una bonificación en el Impuesto de Plusvalía a las unidades productivas que se transmitan por 'mortis causa', es decir, para negocios que se siguen explotando por los herederos de la persona fallecida. Para Hurtado, esta bonificación garantizaría la permanencia de estos establecimientos, pues muchos de ellos en la actualidad se ven abocados a ser vendidos o desaparecer.

El portavoz socialista ve necesario, igualmente, crear una línea de atención y ayuda al contribuyente específica para personas mayores de 65 años y modificar la ordenanza general para incluir la notificación individual para los recibos de impuestos por padrón no domiciliado, a efectos del cómputo del periodo en voluntaria.

La equiparación de las familias monoparentales con las familias numerosas en las reducciones o bonificaciones que se aplican en las tasas municipales, prestaciones patrimoniales no tributarias y precios públicos, es otra enmienda que presenta el PSOE de Córdoba, así como la bonificación del 50% en el IAE para las empresas que presten a sus empleados un servicio de bicicletas, transporte colectivo no contaminante de empresa o la micromovilidad eléctrica.

El portavoz socialista ha concluido afirmando que "hay que recuperar la capacidad recaudatoria del IBI de naturaleza rústica, IAE, ICIO, Tasa de Licencia de Obras y Tasa de Licencia de Actividades, estableciendo los tipos de gravamen anteriores a las rebajas producidas en los últimos ejercicios económicos.