El IAS celebra el Día Mundial de la Agricultura recordando la importancia de compatibilizar producción y conservación

Archivo - Imágenes de un campo de girasoles florecidos en Andalucía. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Córdoba se suma a la celebración del Día Mundial de la Agricultura recordando la importancia de compatibilizar la producción agraria con la conservación y protección de los recursos naturales.

Según ha informado la institución, el cambio climático y sus efectos y consecuencias, el reto de alimentar a una población creciente y de proteger el medioambiente convierten las prácticas de agricultura sostenible no sólo en una opción, sino en una necesidad.

En este ámbito, el IAS-CSIC, centro de referencia en ciencias agrarias tanto a nivel nacional como internacional, trabaja en tres programas científicos: Agronomía, Mejora genética vegetal y Protección de cultivos, tres áreas en las que lleva a cabo una ciencia de excelencia que busca el desarrollo de modelos agrícolas basados en parámetros de sostenibilidad. En la actualidad, se desarrollan más de 90 proyectos de investigación.

En el Departamento de Agronomía se abordan problemas principalmente relacionados con la escasez de los recursos hídricos y con la conservación de los suelos, los dos retos a los que se enfrenta la agricultura mediterránea. En el IAS hay expertos en gestión del riego, ingeniería del riego e hidrología, modelización de cultivos, aplicación de la teledetección a los sistemas de riego, erosión de suelos y agricultura de conservación.

La investigación en Mejora genética vegetal está centrada en cereales, leguminosas, cultivos oleaginosos anuales y olivar. Se lleva a cabo mejora para resistencia a estreses, tanto bióticos como abióticos, para una mayor calidad de los productos o para el desarrollo de nuevos productos que demandan tanto el mercado nacional como los mercados internacionales.

Las líneas en el programa de Protección de cultivos se centran principalmente, pero no exclusivamente, en microorganismos, nematodos --invertebrados con forma de gusano-- y flora arvense. Se desarrollan aproximaciones basadas en modernos métodos de diagnóstico y modelización de enfermedades y patógenos emergentes y en herramientas de control sostenible integradas dentro de estrategias de agricultura y economía circular.

El trabajo realizado por el personal del IAS-CSIC está enfocado, en gran parte, a la aplicación práctica en el campo. Así, se han ditado distintas guías para mejorar el manejo del suelo, de los riegos y de los cultivos y se han puesto en marcha distintas plataformas que facilitan a los agricultores y técnicos cálculos tan importantes como la cantidad de fertilizantes aconsejables, entre otras cuestiones.

A LA VANGUARDIA

El IAS-CSIC se encuentra a la vanguardia en la investigación y el desarrollo de nuevas variedades que puedan resistir enfermedades, tolerar condiciones climáticas adversas y ofrecer mejores cualidades nutricionales, además de mejorar su producción. Su labor abarca un amplio abanico de enfoques científicos, desde la mejora genética clásica hasta las más avanzadas técnicas de edición de genes.

De hecho, las nuevas tecnologías son herramientas fundamentales en el campo de la agricultura sostenible. En este sentido, el centro de investigación del CSIC está profundizando en el uso de tecnologías como la teledetección y la inteligencia artificial para optimizar los riegos y permitir a los regantes programar la aplicación del agua de una forma óptima.