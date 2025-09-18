El IAS-CSIC cierra Qualifica con el Encuentro IAS-Empresas: Integrando Ciencia y Tecnología en Sector Agrícola

Archivo - Personal de los tres departamentos del IAS-CSIC participa en el proyecto del Programa Qualifica. - IAS-CSIC CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Córdoba cerrará el día 1 de octubre el proyecto del programa Qualifica de la Junta de Andalucía que ha venido desarrollando en los últimos tres años bajo el título 'Mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la agricultura mediterránea, desde la célula hasta el agrosistema, para superar los desafíos de aquí a 2050'.

Según ha informado el IAS-CSIC, la jornada final del proyecto, que lleva por título 'Encuentro IAS-Empresas: Integrando Ciencia y Tecnología en el Sector Agrícola', tiene por objetivo principal impulsar la colaboración entre el ámbito científico y el tejido empresarial agroalimentario andaluz, fomentando la innovación, el desarrollo empresarial y la creación de redes de contacto para afrontar los desafíos del sector.

La jornada reunirá a representantes de la Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía, empresas del sector, asociaciones e investigadores del IAS-CSIC, en un espacio diseñado para compartir avances científicos, fomentar sinergias y abrir nuevas oportunidades de colaboración.

Así, durante la mañana se realizarán presentaciones organizadas en torno a tres grandes bloques temáticos: Mejora genética vegetal, orientada al desarrollo de cultivos resilientes al clima y sostenibles, mediante el aprovechamiento y mejora de la diversidad genética; Preservación de los sistemas agrícolas mediterráneos, con estrategias para la detección temprana de enfermedades, el uso de enmiendas orgánicas bajo un enfoque de economía circular, y el manejo sostenible del suelo y Nuevas aproximaciones tecnológicas para una agricultura más eficiente y sostenible, incluyendo herramientas digitales y modelos de apoyo a la toma de decisiones ante escenarios de cambio climático.

Por la tarde se celebrarán dos mesas redondas que abordarán temas clave para el presente y el futuro del sector: Gestión del agua en agricultura, por un lado, y Agrodigitalización y transformación tecnológica, por otro. Además, se presentarán comunicaciones en formato póster, que darán visibilidad a proyectos emergentes.

El plazo de inscripción se mantiene abierto en 'https://www.inscribirme.com/encuentroiasempresasintegrandoci...'. Los investigadores interesados en presentar póster pueden hacerlo hasta el día 24 de septiembre.

VISIÓN MULTIDISCIPLINAR

La coordinadora del programa, Leire Molinero, señala que "el aspecto más interesante del programa Qualifica es la visión multidisciplinar, que en el caso del IAS, ha implicado a los tres departamentos del instituto, lo que representa perspectivas diferentes, pero interrelacionadas para abordar dos grandes desafíos que afronta la agricultura mediterránea a corto plazo: la resiliencia al cambio climático y la sostenibilidad".

"El principal objetivo del Proyecto Qualifica del IAS-CSIC ha sido el desarrollo de nuevas herramientas, tecnologías y modelización de cultivos para afrontar las incertidumbres debidas al cambio climático", apunta la directora científica del programa, Elena Prats, quien explica que se ha trabajado en tres objetivos fundamentales: Explotar la variabilidad genética existente e integrar nuevo germoplasma y herramientas para obtener cultivos más resilientes; desentrañar el papel de las amenazas bióticas y los servicios ecosistémicos en la resiliencia y sostenibilidad de los cultivos del campo andaluz, y el monitoreo y modelado avanzado de agrosistemas para enfrentar amenazas actuales y futuras.

El programa Qualifica ha financiado también tres becas predoctorales, cada una de ellas asociada a dos de los objetivos, lo que les confiere un carácter interdisciplinario entre dos departamentos del IAS. En concreto, los tres proyectos becados han sido: 'Mejora de guisante para resistencia a nematodos parásitos'; 'Restauración de la salud de los cultivos y del suelo en sistemas agrícolas aprovechando sinergias y soluciones basadas en la naturaleza', y 'Herramientas génomicas y fenómicas para mejorar la tolerancia a la sequía en el trigo'.