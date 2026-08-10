Iberdrola impulsa la rehabilitación energética de más de 500 viviendas en Andalucía

Imagen de la rehabilitación energética. - IBERDROLA

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha impulsado en Andalucía tres proyectos de rehabilitación energética que beneficiarán a 510 viviendas en las provincias de Jaén y Granada. Las actuaciones permitirán reducir el consumo energético y la factura de los hogares, mejorar el confort térmico de las viviendas y avanzar en la modernización y la mejora de la eficiencia energética del parque residencial andaluz.

Según ha informado la entidad energética en una nota de prensa, los proyectos se desarrollan en la mancomunidad de Sierra Mágina y en el entorno residencial de Las Protegidas, ambos en Jaén, y en el barrio de La Chana, en Granada. Las actuaciones incorporan aislamiento térmico, soluciones eléctricas de alta eficiencia, como la aerotermia, autoconsumo solar fotovoltaico y mejoras de accesibilidad.

En estos casos, Iberdrola España actúa como agente rehabilitador bajo la figura de promotor delegado y se encarga de la gestión integral del proceso, incluida la tramitación de las ayudas destinadas a las familias y de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), que permiten aplicar descuentos inmediatos sobre el coste de la intervención.

La rehabilitación energética se consolida como una de las "principales herramientas para reducir de forma permanente el consumo energético de los hogares, mejorar el confort de las viviendas y disminuir su factura energética".

Estas intervenciones pueden alcanzar ahorros de hasta el 70% en el consumo y, en función de las características de cada inmueble y de los hábitos de uso, una reducción similar en el gasto energético de las familias.

En la mancomunidad de Sierra Mágina, en Jaén, las actuaciones alcanzan 186 viviendas y cuentan con una inversión total de 5,4 millones de euros, financiada en un 75% con fondos europeos Next Generation.

El proyecto permitirá mejorar la eficiencia energética de los edificios, mediante la electrificación de las calderas, llegando a conseguir una producción términa 100% libre de combustibles fósiles, logrando una disminución estimada cercana al 40% en la factura energética de las familias.

También en la provincia de Jaén, Iberdrola impulsa la rehabilitación energética de 140 viviendas del entorno residencial de Las Protegidas, construidas en la década de los años 50.

Las actuaciones incluyen aislamiento térmico, autoconsumo solar fotovoltaico y mejoras de accesibilidad, con el objetivo de modernizar los edificios, reducir su consumo energético y mejorar el confort de las viviendas.

Por su parte, en Granada, avanza a buen ritmo el proyecto de rehabilitación energética del barrio de La Chana, que beneficiará a 184 viviendas distribuidas en 14 edificios.

La actuación cuenta con una subvención de 4,5 millones de euros concedida por la Junta de Andalucía en el marco del Programa Barrios, Línea 1 con los Fondos Next Generation y permitirá eliminar el consumo fósil, reducir el consumo energético, mejorar el confort térmico de las viviendas y disminuir de forma permanente la factura de los hogares.

"Los tres proyectos demuestran que la rehabilitación energética no es una propuesta de futuro, sino una realidad que ya está mejorando la calidad de vida de cientos de familias en Andalucía", ha asegurado la entidad.

Además de reducir el consumo y la factura energética, estas actuaciones generan actividad económica y empleo local en sectores vinculados a la construcción, la instalación, la ingeniería y los servicios energéticos.