Iberia refuerza su operativa con dos vuelos diarios extra de Madrid a Sevilla y Málaga hasta el 2 de febrero

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha reforzado su operativa en Andalucía hasta el 2 de febrero, tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) del pasado domingo, añadiendo un vuelo diario extra entre Madrid y Sevilla y otro entre Madrid y Málaga. Además, Iberia Express ofrecerá vuelos adicionales en la ruta Madrid-Sevilla los días 27, 28 y 29 de enero, así como el 31 de enero y el 1 de febrero.

En esta ruta, Iberia también ha aumentado la capacidad de sus vuelos, sustituyendo los aviones A320 por modelos A321. Según la compañía, esta medida permitirá ofrecer hasta el 2 de febrero un total de 15.386 plazas adicionales, alcanzando 36.120 asientos en total, lo que representa un incremento del 66%.

Además, la compañía aérea mantiene, al menos hasta el lunes 2 de febrero, un precio máximo por trayecto en clase turista de 99 euros, frente al tope de 150 euros fijado el pasado lunes. Asimismo, Iberia ha activado una política de flexibilización para los clientes que viajen desde Andalucía a Madrid con el fin de conectar con vuelos de la compañía.

Debido a los problemas en la línea ferroviaria, los pasajeros que tengan dificultades para desplazarse podrán solicitar un cambio de fechas o un bono de reembolso de sus billetes.

Por último, la compañía aérea ha expresado su pésame a los familiares y allegados de las víctimas y desea una pronta recuperación a todos los heridos en el accidente de tren ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba).