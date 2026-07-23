El ibs.Granada se incorpora a Cancer Prevention Europe, consorcio europeo de referencia en prevención del cáncer

Archivo - Investigadora en un laboratorio. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, ibs. Granada, ha sido admitido como miembro afiliado de Cancer Prevention Europe (CPE), un consorcio europeo impulsado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de fortalecer la investigación y la cooperación internacional en prevención del cáncer.

Esta incorporación supone un importante reconocimiento a la trayectoria científica del instituto con sede en Granada y al trabajo desarrollado por sus grupos de investigación en epidemiología, salud pública, prevención, diagnóstico precoz y control del cáncer.

También refuerza la participación del instituto en iniciativas colaborativas nacionales e internacionales orientadas a reducir la carga de esta enfermedad en la población.

Cancer Prevention Europe reúne a instituciones europeas de referencia en el ámbito de la prevención oncológica. Su actividad se centra en promover la generación de evidencia científica, acelerar la transferencia del conocimiento a las políticas sanitarias, promover estrategias eficaces de prevención y favorecer la detección temprana del cáncer.

La admisión de ibs. Granada permitirá al Instituto integrarse en un entorno de colaboración científica de alto nivel, compartir conocimiento con centros europeos de referencia y contribuir al diseño de iniciativas orientadas a mejorar la prevención del cáncer, reducir las desigualdades en salud y reforzar la aplicación del conocimiento científico en la práctica sanitaria y en las políticas públicas.

"Formar parte de Cancer Prevention Europe representa un reconocimiento al compromiso de ibs. Granada con la investigación de excelencia y con la generación de evidencia científica útil para prevenir el cáncer y mejorar la salud de la ciudadanía".

Esta incorporación abre nuevas oportunidades de colaboración internacional y refuerza la proyección europea de nuestro instituto", señala María José Sánchez, directora científica, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública y directora del Registro de Cáncer de Granada.

La entrada en este consorcio se produce en un contexto en el que la prevención constituye una de las estrategias más eficaces para reducir la incidencia y mortalidad por cáncer.

La evidencia científica disponible muestra que una parte relevante de los casos puede evitarse mediante políticas de prevención, reducción de factores de riesgo, promoción de hábitos de vida saludables, programas de cribado poblacional y estrategias de detección precoz.