Iceta apunta que un acuerdo de PSOE y UP sobre vivienda es "complejo" porque "las posiciones a veces son muy distantes"

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha celebrado este jueves que PSOE y Unidas Podemos puedan alcanzar un "acuerdo" en relación a un asunto "tan relevante" como el de la vivienda, algo que debe de ser "complejo" entre "posiciones que a veces son muy distantes".

En respuesta a preguntas de los periodistas en una atención a medios tras pronunciar una conferencia en Sevilla, el ministro se ha pronunciado así después de que PSOE y Unidas Podemos hayan experimentado un consenso parcial de cara a poder desplegar, en el marco de la nueva Ley de Vivienda estatal, un sistema de regulación pública de los precios del alquiler para frenar las subidas abusivas de los mismos.

Iceta ha subrayado que "desde luego debe haber sido complejo" alcanzar un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos "entre posiciones que a veces son muy distantes", y "lo que espero es que culmine cuanto antes y que podamos proceder después del verano a la aprobación del texto legal" de la nueva Ley de Vivienda.

"De todas maneras, no he estado vinculado a esa negociación y, por lo tanto, no puede ofrecer detalles" de la misma, ha apostillado el ministro antes de subrayar que, en todo caso, "un acuerdo siempre es motivo de alegría, y un acuerdo en un tema tan relevante como el de la vivienda", y teniendo en cuenta "las dificultades para muchos sectores de la población de acceder a una vivienda y de poder pagar el coste de hipotecas o de alquileres", según ha abundado para concluir.