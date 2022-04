Iceta cree que el amparo del TC evita en el futuro que "una mayoría" quiera "vulnerar la representación de una minoría"

SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, se ha mostrado confiado este jueves en que el amparo que le ha concedido el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la decisión de la Mesa del Parlamento catalán que acordó la votación electrónica para la elección de un senador autonómico y que impidió que el socialista acabara siendo, no solo senador, sino presidente del Senado en 2019, tendrá la "ventaja de cara al futuro" de que "nadie tendrá otra vez la tentación desde una mayoría de intentar vulnerar la representación de una minoría".

"Eso es bueno", ha valorado el ministro en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el día después de que trascendiera que el Pleno del TC ha estimado el recurso de amparo presentado por Miquel Iceta cuando era diputado del Grupo Parlamentario Socialista del Parlament de Cataluña, y falla en contra de la decisión de la Mesa de esa cámara que acordó la votación electrónica para la elección de un senador autonómico, y que impidió que el socialista acabara siendo no solo senador, sino presidente del Senado en 2019, cargo para el que le había propuesto el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Iceta ha señalado este jueves que ya ha pasado "mucho tiempo" de lo que ha considerado "una especie de jugada política equivocada" por parte de la Mesa del Parlamento catalán, por la que entendió que "se lesionaban mis derechos", de ahí que el grupo parlamentario del PSC pidiese "amparo" al Tribunal Constitucional, que "ayer (este miércoles) nos lo concedió", según ha valorado el ministro, que ha reconocido que esa resolución "no tiene efectos retroactivos, pero tiene una ventaja de cara al futuro", y es que "nadie tendrá otra vez la tentación desde una mayoría de intentar vulnerar la representación de una minoría".

El ahora ministro ha recordado que la "propuesta" que hizo en su momento el presidente del Gobierno era que él fuera presidente del Senado, pero ha subrayado que "luego la vida me ha llevado por otros lados", de forma que ha podido ser, primero, ministro de Política Territorial y Función Pública, y ahora de Cultura y Deportes.

Iceta ha precisado que para él no es una "resignación" ser ministro, porque "ser miembro de un gobierno siempre es un motivo de orgullo, de satisfacción, una responsabilidad grande, y la verdad es que no lo cambio", según ha abundado antes de incidir en que, "como no tiene efectos retroactivos" la resolución del TC, "no hay que cambiar nada".

Preguntado por si ha recibido felicitaciones por esta decisión del tribunal de garantías, el ministro ha comentado que "siempre te felicitan los tuyos, pero incluso gente que no era del PSOE vio que aquello no estaba bien hecho y, por lo tanto, el tribunal ha puesto las cosas en su sitio", según la concluido.