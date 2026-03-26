La ICTS-Doñana lanza un portal web abierto con 50 años de censos de aves acuáticas en marismas del Guadalquivir. - CSIC

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ICTS-Doñana, infraestructura dependiente de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, ha presentado este jueves su nuevo portal web dedicado a los censos de aves acuáticas en las marismas del Guadalquivir, una herramienta que pone a disposición del público medio siglo de datos obtenidos mediante distintos protocolos de muestreo.

Según ha informado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en una nota, este recurso digital permite, por primera vez, consultar de forma integrada la evolución de las poblaciones de aves acuáticas en uno de los humedales más importantes de Europa, facilitando análisis temporales, comparaciones entre especies y descargas de datos para investigación, gestión o divulgación.

En este sentido, los denominados "censos de aves acuáticas" comprenden un conjunto de metodologías complementarias que permiten estimar los cambios en la abundancia y distribución espacial de las aves en los humedales de Doñana. Aunque tradicionalmente se les ha denominado "censos", el programa reúne diferentes protocolos de conteo que se han ido consolidando desde los años 70 y que, en conjunto, integran una de las series históricas "más completas y continuadas del continente".

De esta manera, el nuevo portal recoge datos obtenidos mediante tres grandes tipos de conteos, realizados de manera sistemática por técnicos especializados con décadas de experiencia. Los censos aéreos, iniciados en los años 70 del siglo XX, se llevan a cabo desde una avioneta de ala alta que recorre en pocas horas todos los humedales de las marismas del Guadalquivir. Los censos terrestres, incorporados progresivamente en décadas posteriores, se realizan desde distintos puntos de observación en diferentes localidades durante varios días.

Finalmente, los censos de playa consisten en transectos realizados en vehículo para contabilizar aves costeras a lo largo del litoral. Cada metodología responde a las particularidades de las distintas especies, que no pueden ser censadas de una única manera debido a su comportamiento o a la estructura del hábitat.

Asimismo, los datos abarcan cincuenta años de seguimiento continuo, con una frecuencia mensual en el caso del censo aéreo, lo que convierte este repositorio en "una fuente excepcional para analizar la evolución de las poblaciones de aves acuáticas, su fenología, su uso del espacio y la respuesta frente a cambios ambientales o climáticos en el humedal".

UN BANCO DE DATOS HISTÓRICO IMPRESCINDIBLE PARA LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN

La aplicación permite explorar los datos de forma "flexible" e "intuitiva". Así, el usuario puede consultar los censos realizados, visualizar los conteos por especie y por localidad, acceder a las tendencias temporales de cada población o comparar la evolución de distintas especies a lo largo del tiempo.

Por otro lado, el portal ofrece la posibilidad de descargar los datos de una o varias especies y de uno o varios censos, junto con sus metadatos asociados (fechas, observadores implicados, metodología utilizada, condiciones meteorológicas, entre otros), "garantizando la trazabilidad y la interpretación correcta de la información".

En esta línea, el vicedirector de la ICTS-Doñana, Javier Bustamante, ha indicado que "este nuevo portal constituye un archivo histórico sin precedentes sobre las poblaciones de aves acuáticas en las marismas del Guadalquivir",

Igualmente, los datos, permiten analizar tendencias poblacionales a largo plazo, estudiar la fenología de las especies, como las fechas de llegada y partida de las aves migratorias, así como comprender patrones de distribución espacial y uso del hábitat. Por tanto, "esta información resulta esencial tanto para la comunidad científica como para los organismos encargados de la gestión del humedal, que pueden evaluar el impacto de las medidas adoptadas y orientar estrategias de conservación basadas en la evidencia".

UNA INFRAESTRUCTURA DE DATOS AL SERVICIO DEL ACCESO ABIERTO

La recopilación y mantenimiento de estos datos, que llevan recopilándose desde hace décadas, ha sido posible gracias a proyectos de investigación, fondos propios del CSIC y de la Estación Biológica de Doñana, así como a convenios y contratos con diferentes instituciones públicas, entre ellos, los Ministerios y Consejerías de la Junta de Andalucía correspondientes, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Actualmente, el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Subdirección General de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas, ha financiado mediante fondos NextGenerationEU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el proyecto Penelope, que ha permitido la creación de esta nueva infraestructura digital y la puesta en valor de todos estos datos históricos.

Además, el programa de monitorización ambiental que lleva a cabo la ICTS-Doñana en la actualidad forma parte de las medidas de seguimiento, evaluación y mejora del conocimiento científico del Marco de Actuaciones para Doñana, coordinado por el Comisionado del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

No obstante, el portal es de acceso abierto y ofrece los datos bajo licencia Creative Commons CC BY-SA 4.0, siguiendo la política del CSIC de acceso libre a los resultados de investigación. La publicación de esta información responde a la necesidad de facilitar datos ambientales fundamentales para investigadores, gestores y ciudadanía, cumpliendo además con los principios FAIR (datos localizables, accesibles, interoperables y reutilizables) promovidos por las instituciones europeas.

Sin embargo, la información ha sido tratada "garantizando el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y evitando la publicación de localizaciones sensibles de especies amenazadas".

SOBRE LA ICTS DOÑANA

La ICTS-Doñana, infraestructura dependiente de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, es el mayor laboratorio de campo de Europa y un referente para la investigación de la biodiversidad, la ecología y el impacto del cambio global. Apoya a la comunidad científica proporcionando alojamiento, equipamiento especializado, laboratorios, asistencia técnica y logística.

En este marco, los censos de aves acuáticas en la Comarca de Doñana están cofinanciados por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través del contrato de 'Servicio para la Realización de Censos de Aves Acuáticas en la Comarca De Doñana 2024'.