El Domingo de Ramos llega a Pediatría del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva con el tradicional recortable

Entrega de recortables de la Semana Santa de Huelva a los menores ingresados en Pediatría del Hospital Juan Ramón Jiménez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada de la Semana Santa, la ilusión del Domingo de Ramos traspasa las puertas del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva con la tradicional entrega de recortables cofrades a los niños que se encuentran ingresados en la planta de Pediatría del centro, entregados por la Fundación Caja Rural del Sur, en colaboración con la cadena COPE y el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva.

Según ha indicado la Junta en una nota, este año, los menores han recibido el recortable del paso de palio de Nuestra Señora de los Ángeles, titular de la Hermandad de la Borriquita, la cofradía por excelencia de los niños en Huelva.

Señala el centro hospitalario que esta manualidad les va a servir "de entretenimiento y de conexión con las tradiciones culturales de estos días", haciéndoles pasar las tardes "más entretenidas" en la ludoteca del centro junto al voluntariado de Cruz Roja Juventud y del Patio del Amor, "que colaboran siempre" con los más pequeños del hospital.

Los profesionales sanitarios de Pediatría, acompañados del director gerente del hospital, Manuel García de la Vega, han recibido a los representantes de las instituciones impulsoras y colaboradoras; la responsable de gestión cultural de la fundación, María Luisa García Palacios; el director de COPE en Huelva, Ignacio González; el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González, y el hermano mayor de la Hermandad de La Borriquita, Abraham Cruz. Juntos han acompañado a los pequeños en esta jornada que tradicionalmente se lleva a cabo de modo previo a la presentación oficial.

Señala el hospital que, "más allá de ser una manualidad vinculada a nuestras raíces culturales, la entrega de este recortable tiene un profundo sentido terapéutico". La hospitalización infantil supone "una ruptura drástica" en la rutina de los menores. "Llevar la Semana Santa a sus habitaciones a través del juego y las manualidades les permite conectar con la alegría de la ciudad, reducir el estrés hospitalario y fomentar emociones positivas fundamentales para su recuperación", señala.

Montar el paso de palio de la Virgen de los Ángeles "se convierte así en una herramienta de evasión y entretenimiento", compartiendo "un momento de normalidad e ilusión junto a sus familias y el personal sanitario en las vísperas de nuestra Semana Mayor", remarca el centro hospitalario.