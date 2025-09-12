Identificado el presunto autor de los disparos a un varón y una mujer en un tiroteo en Puente Genil (Córdoba)

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

El presunto autor de los disparos a un varón y una mujer, que resultaron heridos por arma de fuego el lunes en un tiroteo en la barriada Juan Rejano de la localidad cordobesa de Puente Genil, ya ha sido identificado y esperan que se produzca su detención en próximas horas, para lo cual se ha activado un dispositivo.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación y del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, varios testigos alertaron de los disparos sobre las 20,30 horas del lunes, en la calle Cantar del Vencido.

A la zona se trasladaron los agentes de la Guardia Civil, que investigan lo sucedido, así como la Policía Local y los facultativos sanitarios del 061. Uno de los heridos se desplazó por sus propios medios al hospital del municipio, aunque posteriormente fue evacuado, así como la otra persona herida, al Hospital Reina Sofía de la capital.