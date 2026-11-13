Identificado tras tirar piedras y otros objetos que impactaron contra vehículos en la autovía GR-30 en Granada

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico durante un control en una autovía.- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado a un varón de 57 años que durante la madrugada de este viernes lanzaba piedras y otros objetos en la autovía GR-30 a su paso por Granada capital con los que llegó a impactar contra varios vehículos.

El servicio de emergencias 112 recibió en torno a la una de la madrugada avisos que alertaban de que un hombre mayor caminaba por la calzada en la autovía GR-30, circunvalación de Granada, arrojando piedras y otros objetos a los vehículos que llegaban a impactar contra los mismos.

El teléfono de emergencias dio parte a la Guardia Civil que se personó en el lugar, concretamente entre los kilómetros seis y siete de la referida carretera en sentido Jaén. Finalmente, los agentes lograron identificar al presunto causante de los daños.

El equipo de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico del cuerpo armado en Granada ha iniciado diligencias por daños materiales. Se confirmó por parte de los agentes que ninguna persona resultó herida, y la Guardia Civil ha podido saber que los afectados presentarán denuncia ante el cuerpo por lo sucedido.