Identifican una familia de dominios que une aminas, una acción responsable de procesos celulares clave

GRANADA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ), centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Granada, han identificado un gran grupo de proteínas receptoras que se encuentran en bacterias y arqueas responsables de unir específicamente aminas, una acción que se considera responsable de procesos celulares clave.

En los seres vivos, las aminas son moléculas derivadas del metabolismo de aminoácidos y tienen numerosas funciones, actuando como "protectores celulares frente al frío o el exceso de salinidad, e incluso como neurotransmisores", según ha informado el CSIC en una nota de prensa este miércoles.

La unión de estas aminas a los receptores de las bacterias da como resultado el dominio llamado 'dCache_1AM', causando la activación de dichos receptores e iniciando un proceso de señalización encargado de regular procesos celulares clave, como la expresión génica, el control de varios segundos mensajeros o la quimiotaxis.

El dominio 'dCache_1AM' aparece en más de 13.000 receptores de, al menos, 8.000 especies, incluyendo bacterias de la microbiota humana, así como patógenos humanos y de plantas. El trabajo, liderado por Igor Zhulin, de la Ohio State University (Estados Unidos) y Tino Krell, de la EEZ-CSIC, acaba de ser publicado en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences USA'.

Este trabajo, que actúa sobre las limitaciones de la microbiología para conseguir información de las moléculas señal que activan los receptores, demuestra también que este dominio evolucionó a partir de un dominio llamado 'dCache_1AA' que une específicamente aminoácidos, identificado por los mismos grupos el año pasado.

"Los resultados obtenidos aumentan nuestros conocimientos sobre las señales ambientales que modulan la vida bacteriana y sus correspondientes receptores, y sientan las bases para futuros estudios destinados a investigar la interferencia en la señalización de estos receptores como posible estrategia para luchar contra patógenos humanos", indica Tino Krell, uno de los investigadores responsables de este estudio en la EEZ-CSIC.

"Actualmente, los antibióticos son nuestras principales armas contra infecciones bacterianas. Como los antibióticos matan o reducen el crecimiento de bacterias, esto genera una presión evolutiva que resulta en mutantes bacterianos que son resistentes a antibióticos. La emergencia de cepas bacterianas multi-resistentes está entre los principales desafíos de la salud humana".

"Nuestro trabajo, entonces, investiga las bases que mejoren nuestro conocimiento sobre procesos de regulación en bacterias. Este conocimiento se puede también utilizar para desarrollar estrategias para interferir con receptores con el fin de luchar contra bacterias patógenas", ha agregado Krell sobre este trabajo que ha recibido financiación de fondos Feder.