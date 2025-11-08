El Ifeja abre gratis su aparcamiento por el partido entre el Real Jaén y el Linares Deportivo de este domingo

Archivo - Imagen de archivo del exterior del estadio municipal de La Victoria de Jaén. - PSOE - Archivo

JAÉN 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha informado de que la Institución Ferial de Jaén (Ifeja) abrirá este domingo su aparcamiento con motivo del encuentro entre el Real Jaén y el Linares Deportivo para prestar servicio a la afición de forma gratuita.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, las instalaciones estarán disponibles desde primera hora de la mañana y hasta las 20,30 horas, una vez haya finalizado el encuentro, para que los aficionados puedan estacionar sus vehículos en las más de 2.000 plazas de que dispone en sus aparcamientos principales.

De esta forma, se presta un servicio complementario al Estadio de La Victoria que, en esta ocasión, no tiene disponible su parking, pero ha dispuesto un espacio para la parada de autobuses, tanto los servicios extraordinarios como los del servicio ordinario de transporte urbano.

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha agradecido a la institución y a su responsable, Ángel Vera, este acuerdo "que permite dar alternativas a quienes se desplacen mañana hasta la zona para disfrutar del partido".

Asimismo, el Consistorio ha desplegado un operativo especial tanto de transporte como de seguridad y circulación para atender este encuentro en el que se espera "una afluencia importante de público" al estadio de La Victoria.

En este sentido, la Administración local ha concretado que el dispositivo contará con la participación de 20 agentes y un subinspector de la Policía Local, "que se destinarán exclusivamente al desarrollo de este encuentro deportivo".

En concreto, su labor se centrará en vigilar y regular el tráfico en los principales accesos al estadio, desde la Avenida de Madrid hasta la Avenida y Carretera de Granada, con el objetivo de "garantizar la seguridad vial y peatonal durante toda la jornada".

En relación, la Policía Local mantendrá su servicio ordinario para atender el resto de incidencias en la ciudad. A este operativo se sumarán efectivos de la Policía Nacional, de la Policía Local de Linares y el personal de seguridad privada encargado del control de acceso al estadio de La Victoria.

En total, el Ayuntamiento ha habilitado aparcamientos en el recinto ferial, a las que se suman las de Ifeja y la explanada ubicada junto a la Jefatura de la Policía Local. La Administración local ha indicado que "no se podrá acceder con vehículo ni estacionar en el campo de fútbol, cementerio o zonas aledañas, excepto aquellas personas autorizadas, como los propios jugadores y el personal del estadio".

Además, se ha habilitado un dispositivo especial de autobuses que partirá desde la plaza de la Libertad a las 15,00 horas de mañana, con una frecuencia de paso de cada quince minutos, hasta las 16,45 horas. El precio del servicio extraordinario será de 1,15 euros a pagar en efectivo y los autobuses dejarán a los viajeros en el estadio al inicio del encuentro y, al finalizar el partido, realizarán la recogida en la Carretera de Granada, concretamente en la marquesina del cementerio de San Fernando.

El alcalde ha pedido a los asistentes al partido que cumplan con las recomendaciones de los agentes y personal desplegado en la zona y ha deseado que el respeto y el disfrute "de un gran partido" sean "las notas dominantes" en la jornada de mañana.