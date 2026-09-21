Ifeja acogerá por primera vez la celebración conjunta en Jaén de Tierra Adentro e Ibercaza

Presentación de Tierra Adentro e Ibercaza - FERIAS JAÉN

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXIV edición de la Feria de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, Tierra Adentro, y de la XVIII edición de la Feria de la Caza y la Pesca de la Provincia de Jaén, Ibercaza, se celebrarán de forma conjunta del 25 al 27 de septiembre en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos (Ifeja) de Jaén.

Se apuesta así por estos dos eventos como escaparates para la promoción del turismo de interior, la naturaleza, el deporte de aventura, la caza y la pesca.

Así se ha puesto de manifiesto en el acto de presentación en el que han participado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano; el delegado territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Mario Martos; la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda; el responsable de Relaciones Institucionales de Caja Rural de Jaén, Juan Gallego; y el delegado provincial de la Federación Andaluza de Caza, Juan Antonio Herrera.

En el caso de Tierra Adentro, la feria contará con una superficie expositiva de más de 10.800 metros cuadrados para albergar a empresas, clubes y federaciones del sector.

La Junta de Andalucía dispondrá de un estand propio de 150 metros cuadrados que dará cabida a los Patronatos Provinciales de Turismo de las diputaciones andaluzas, así como a empresas y asociaciones profesionales de turismo activo, rural y de naturaleza.

Durante su intervención, Francisco Javier Lozano ha remarcado el papel de la feria para conectar destinos y empresas, situando al oleoturismo y la cultura del aceite de oliva como ejes principales de promoción nacional. Asimismo, ha destacado el protagonismo que tendrán recursos de la provincia como la propia capital jiennense, las ciudades Patrimonio Mundial de Úbeda y Baeza, y el Parque Natural de Sierra Mágina.

Por su parte, el delegado territorial Mario Martos ha hecho hincapié en la vertiente profesional de la muestra a través de la Bolsa de Comercialización Turística.

En concreto, la Consejería de Turismo ha organizado para el 25 de septiembre el encuentro de negocios WorkShop 6th International Nature & Inland Meeting Choose Nature - Agrotourism. Esta iniciativa reunirá a unas 70 empresas andaluzas con 40 agentes y asesores de viaje nacionales e internacionales con el fin de captar inversión y atraer demanda especializada.

Martos ha defendido la apuesta por el turismo de interior como una herramienta clave para generar empleo, actividad económica y "fijar la población al territorio".

En lo que respecta a Ibercaza 2026, la diputada Isabel Uceda ha subrayado la estrecha vinculación de la actividad cinegética con el territorio y la preservación del medio ambiente. La feria estructurará su oferta en una zona comercial --con presencia de firmas nacionales e internacionales de armerías, organizadores de caza, complementos, taxidermia, piel y vehículos 4x4-- y un amplio programa de actividades participativas.

El perro de caza volverá a ser uno de los grandes atractivos del evento. El recinto dispondrá de una pista de exhibiciones para diversas modalidades --perros de muestra, podencos, galgos, agility, caza con hurón y cetrería-- y recuperará en su pabellón exterior cubierto la zona de rehalas, que albergará cerca de 50 jaulas organizadas por razas.

Además, con la colaboración de la Federación Andaluza de Caza, los visitantes podrán participar en talleres de tiro con arco, actividades de homologación de trofeos y diversas presentaciones técnicas. El evento cuenta también con el respaldo institucional y financiero de la Caja Rural de Jaén.