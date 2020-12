Igualdad incrementa casi un 8% el presupuesto de 2020 para el mantenimiento de los centros de información a la mujer

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado sobre un incremento de un 7,88% del presupuesto de 2020 para el mantenimiento de los centros municipales de información a la mujer que publica este mismo lunes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), lo que supone aumento de crédito de 670.646,70 euros para la línea de subvención, en régimen de concurrencia no competitiva, a ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios, que con esta cantidad asciende a 9.170.646,70 euros en total.

Ruiz, que ha inaugurado la jornada 'Mujeres invisibles. Violencia de género en el ámbito rural' organizada en formato web por la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, ha destacado la "inversión récord" de la Junta de más de 24 millones de euros en la atención a las mujeres a través de las entidades locales desde el inicio de la legislatura.

Según concreta en una nota de prensa la Consejería, estos 24 millones resultan de las dos convocatorias anuales de mantenimiento, de 8,5 millones en 2019 y los 9.170.646,70 euros en 2020 tras el incremento de crédito, así como la convocatoria extraordinaria con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 6.988.231,02 euros.

"Estos centros han favorecido con su presencia en los municipios rurales una mayor cercanía y una mejora de la calidad de la intervención. Por ello, desde el primer momento, hemos trabajado para reforzar estos recursos, para incrementar la red y que ninguna mujer pueda sentirse desprotegida en ningún rincón de Andalucía", ha subrayado.

Con la jornada 'Mujeres invisibles', la Consejería de Igualdad pone el foco en aquellas mujeres que viven en la zona rural y que son o han sido víctimas de la violencia machista. "No queremos que las mujeres rurales sigan siendo invisibles", ha insistido, motivo por el que trabajan "por llegar a cada rincón, a cada pueblo y aldea" para ofrecer a todas las mujeres las mismas oportunidades y herramientas para salir de la violencia de género," sin que su ubicación les impida tener acceso a cualquiera de los recursos que ofrecemos".

Un ejemplo sería la propia jornada telemática que ha inaugurado porque, en materia de violencia de género, "no podemos permitir que existan mujeres que no tengan las mismas oportunidades de salir de la violencia machista en nuestra tierra por el hecho de no vivir en una ciudad o en un gran núcleo de población". "Si nos vamos a los datos objetivos, los resultados son muy preocupantes, ya que las mujeres en el ámbito rural tardan una media de 20 años en denunciar su situación de maltrato", ha añadido.

Andalucía dispone actualmente de una red de 176 centros municipales de información a la mujer repartidos por toda la comunidad autónoma que atienden a más de tres millones de mujeres de 321 municipios.

MÁS RECURSOS

Asimismo, la consejera se ha referido al refuerzo del Teléfono de Atención a las Mujeres 900 20 09 99, con un aumento presupuestario "superior al 400% con respecto a 2018" y "mejorando la calidad del servicio al ofrecer una atención personalizada, profesional y cercana a las mujeres".

Este teléfono batió récord de llamadas durante el estado de alarma en los meses de abril a junio.

Los datos dicen que, tanto en el teléfono como en los centros de atención, sólo el 7% de las consultas son de mujeres mayores de 60 años. Con el objetivo de llegar a las mujeres más vulnerables, mayores y del ámbito rural, la Consejería de Igualdad trabaja para cambiar esa realidad con un protocolo de atención específico para mujeres mayores víctimas de violencia de género, incrementado la visibilidad de las mayores y del ámbito rural de forma transversal a través de campañas, formando a los profesionales de los servicios y con un nuevo proyecto que pondrá en marcha un protocolo de detección y derivación a los servicios especializados del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de situaciones de violencia de género de mujeres que sean usuarias del Servicio Andaluz de Teleasistencia.

"Las políticas contra la violencia de género están blindadas en Andalucía a través de la Dirección General de Violencia de Género y del Instituto Andaluz de la Mujer, que supera por segundo año consecutivo los 44 millones de eu-ros de presupuesto", ha concluido Ruiz.