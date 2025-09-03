La II Carrera Solidaria 'Ruta 091' de la Policía Nacional se celebrará el 22 de noviembre

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisaría Provincial de Policía Nacional en Córdoba ha acogido este miércoles la presentación de la segunda edición de la carrera solidaria 'Ruta 091', cita que se celebrará en la capital cordobesa el próximo 22 de noviembre, a las 10,00 horas.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, la jefa provincial, María Dolores López, acompañada por la subdelegada del Gobierno, Ana López, entre otras autoridades, ha destacado la gran acogida que tuvo la primera edición, esperando que este segundo año supere al anterior, siendo "una buena ocasión para compaginar deporte, solidaridad y convivencia" y "en la que podrán participar tanto adultos como niños y disfrutar de una exhibición de medios policiales, música y algún que otro sorteo". Además, ha aprovechado la ocasión para agradecer a todas las empresas y particulares que han colaborado con la misma, aportando su grano de arena a este fin solidario.

En cuanto al recorrido, será muy similar al del año pasado. La salida y la meta estarán en la Plaza de la Policía Nacional, y recorrerá zonas emblemáticas de la ciudad, como la Mezquita Catedral, la zona de la Ribera o el casco antiguo, con una distancia de 6,3 kilómetros aproximadamente para los adultos y de 400 metros y 650 metros para categorías infantiles.

El coste de la inscripción es de 13 euros en la categoría de adultos y once euros en la categoría de niños. Para quienes no vayan a correr pero quieran contribuir con la causa, se ofrece la opción del Dorsal 0, haciendo una aportación voluntaria a la asociación sin necesidad de adquirir una camiseta o participar en la carrera.

En esta ocasión, el diseño del cartel de la carrera es el resultado de un concurso de dibujo realizado entre los escolares de Córdoba, siendo el dibujo ganador el realizado por Enzo Ruiz Cortés, alumno del Colegio Santa Victoria, de Córdoba, implicando así a los más pequeños en esta iniciativa, no solo para que conozcan la labor policial sino también la carrera 'Ruta 091', fomentando el deporte y la solidaridad.

Las inscripciones ya están abiertas, y todo aquel que quiera puede hacerlo desde la web oficial de la Ruta 091, en el siguiente enlace 'https://eventos.runrunsports.com/inscripcion/carrera-solidar...' hasta el día 16 de noviembre o hasta que se agoten los dorsales.