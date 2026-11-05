Los II Premios Jaén Paraíso Gastronómico reconocen el esfuerzo y la profesionalidad de la hostelería de la provincia

Presentación de los II Premios Jaén Paraíso Gastronómico. - HOSTURJAÉN

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los II Premios Jaén Paraíso Gastronómico reconocerán el esfuerzo y la profesionalidad de la hostelería con 13 distinciones a personas, empresas e iniciativas que han contribuido de manera destacada al crecimiento y la proyección de la gastronomía provincial.

El presidente de HosturJaén, Francisco Navarro, ha presentado este jueves la segunda edición de los galardones, así como la I Quincena de la Carne de Monte y las Setas, prevista del 14 al 29 de noviembre.

El acto, celebrado en Ifeja, también ha contado con el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano; el delegado de Turismo, Mario Martos; el director comercial de Caja Rural de Jaén, Juan Gallego; María Rivera, en representación de Heineken; y el presidente de la Cofradía Gastronómica El Dornillo, Juan Infante.

Navarro ha explicado que ambas iniciativas comparten el objetivo común de "reconocer el esfuerzo, la profesionalidad y la trayectoria de quienes contribuyen al desarrollo de la hostelería, así como promocionar los productos, establecimientos y atractivos gastronómicos de la provincia", según ha informado HosturJaén.

En el caso de los II Premios Jaén Paraíso Gastronómico, contempla la entrega de 13 reconocimientos, entre los que ha destacado el reconocimiento a la trayectoria empresarial, que distinguirá a siete establecimientos con más de 35 años de actividad: Marisquería El Pato Rojo, Mesón Séneca, Bar Fígaro y Burguer Tomás, de Jaén; Bar Los Monos, de Cazorla; Restaurante Bar Pondos, de Linares, y Gabriel Archilla, de Mengíbar.

Además, el citado Juan Infante recibirá el Premio al Embajador de la Gastronomía Jiennense, mientras que Yaya Jaqué y su hijo Marcos Reguera serán reconocidos como mejores comunicadores de la gastronomía jiennense.

Caja Rural de Jaén será distinguida por su apuesta y apoyo al sector gastronómico provincial, y Picualia y su restaurante Aureum, de Bailén, por su compromiso con la sostenibilidad, la promoción de los aceites de oliva virgen extra y el desarrollo de la gastronomía vinculada al oleoturismo.

La promoción turística también tendrá un papel protagonista. Los festivales Blues Cazorla y Etnosur, de Alcalá la Real, serán premiados como iniciativas que mejor han contribuido a proyectar la imagen turística de la provincia.

Navarro ha resaltado especialmente el papel de los establecimientos históricos de la hostelería jiennense y ha afirmado que, detrás de cada negocio, hay décadas de dedicación, sacrificio y compromiso. Además, ha incidido en que este sector es mucho más que una actividad económica, ya que "representa un elemento fundamental de convivencia, identidad y dinamización de los municipios".

CARNE DE MONTE Y SETAS

Con respecto a la I Quincena de la Carne de Monte y las Setas, se desarrollará del 14 al 29 de noviembre y pretende poner en valor dos productos estrechamente vinculados a la tradición culinaria y a la riqueza natural del territorio jiennense.

Los restaurantes participantes podrán incorporar ambos productos a sus propuestas gastronómicas, ofreciendo a vecinos y visitantes nuevas experiencias culinarias basadas en la calidad, la tradición y el producto de proximidad.

De esta forma, la asociación quiere también impulsar el consumo de productos de kilómetro cero, favorecer la actividad de los establecimientos hosteleros y convertir la gastronomía en un atractivo turístico de primer nivel.

La convocatoria estará abierta a todos los restaurantes de la provincia, independientemente de que estén asociados o no a HosturJaén, según su presidente, quien ha asegurado que la voluntad de la asociación es trabajar por el conjunto del sector, sumar esfuerzos y generar oportunidades para toda la hostelería jiennense.

En esa tarea, se enmarcan las dos iniciativas presentadas este jueves, con las que "continúa trabajando para reconocer el talento y la trayectoria de los profesionales, impulsar el consumo de productos locales y consolidar la gastronomía como uno de los grandes atractivos turísticos de Jaén".