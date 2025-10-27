El II Seminario de Cultura de Defensa analiza el valor del patrimonio y los archivos militares

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Seminario de Cultura de Defensa ha analizado en la Universidad de Jaén (UJA) el valor del patrimonio y los archivos militares.

De este modo, su objetivo fundamental ha sido acercar a la sociedad civil y, de manera particular, al alumnado universitario, especialmente de los grados de Arqueología, Historia del Arte y Geografía e Historia, la labor los archivos históricos militares, según ha informado este lunes la UJA.

Dirigido por Alfonso Rojas, embajador de marca Ejército en Jaén, y el profesor José Miguel Delgado, catedrático de Historia Moderna, y con la coordinación de los profesores Francisco J. Pérez y Francisco Javier Illana, el seminario se ha celebrado con el tema principal 'El Instituto de Historia y Cultura Militar y sus archivos históricos al servicio de la ciudadanía y de una historia en común'.

Rojas y Delgado participaron en la inauguración junto a la secretaria general de la Uiversidad de Jaén, María José Carazo, y el general de Brigada Javier Mur, subdirector de patrimonio del Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM). Éste, además, ofreció la conferencia inaugural, centrada en 'El valor del patrimonio histórico militar'.

A lo largo de la jornada se enfatizó que los archivos, bajo la coordinación del citado instituto, trabajan en la protección, investigación y divulgación de la historia y el patrimonio militar de España. Estos constituyen una red esencial para el estudio y la difusión de la Historia de España en sus dimensiones autonómica, nacional e internacional.

El programa académico se articuló en torno a dos mesas redondas fundamentales. La primera se centró en la 'Estructura del Sistema Archivístico de Defensa y del Ejército de Tierra: los archivos generales e históricos y los recursos para la investigación'.

Contó con el coronel Javier Alonso Herráez y Mar González, director y directora técnica del Archivo General Militar de Segovia, quienes señalaron que este archivo es una pieza clave dentro de los archivos generales, debido a que custodian fondos de gran valor histórico.

La segunda mesa redonda analizó 'Los archivos intermedios y la atención al ciudadano. Perspectivas profesionales en el Ejército de Tierra y el Ministerio de Defensa'. En ella, intervinieron el coronel Emilio Tomé Delgado, director del Archivo Intermedio Militar de Sevilla, y Montserrat Pedraza, directora técnica de Archivos del IHCM. Durante ambas intervenciones se señaló que el Archivo de Sevilla posee una especial relevancia al ser un archivo intermedio de referencia en el ámbito andaluz.

En conjunto, explicaron que ambos tipos de archivos son fundamentales para comprender el servicio que estas instituciones prestan a la ciudadanía y a la comunidad académica. Finalmente, la jornada académica concluyó con la clausura del II Seminario a cargo del general de Brigada Javier Mur, Alfonso Rojas y José Miguel Delgado.