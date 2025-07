El IMAE de Córdoba avanza la programación de la temporada 25/26 con Sergio Peris-Mencheta, José Sacristán o Mamma Mía

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba ha avanzado este jueves parte de la programación de la próxima temporada 2025/2026, que incluirá títulos como 'Viejos tiempos', de Harold Pinter; el espectáculo lírico 'Trompicávalas amor, 14.4', de Juan Diego Botto y Sergio Peris-Mencheta, o 'Normcore (Lo normal)', de Lucía Vázquez, entre otras propuestas de teatro, música y danza.

Según ha indicado el IMAE en una nota, que ha detallado que la nueva programación puede consultarse a través de la web oficial del instituto, el otoño cultural de 2025 en los tres teatros municipales de la ciudad "se acredita como parada obligatoria dentro de las grandes giras nacionales e internacionales de musicales como 'Mamma Mia', propuestas teatrales contemporáneas y conciertos de reconocidos artistas nacionales.

Así, el Gran Teatro de Córdoba mantiene su diversa oferta teatral y de conciertos, con un cartel adaptado a todos los públicos. Sobre este escenario se representará 'Viejos tiempos', de Harold Pinter y dirigida por Beatriz Argüello; una obra cumbre de la dramaturgia de Pinter, que muestra cómo la imaginación y el recuerdo pueden afectar a nuestra visión del pasado y a la forma de vivir el presente.

También estará '14.4', obra dirigida por Sergio Peris-Mencheta, con dramaturgia de Juan Diego Botto y Ahmed Younoussi, también protagonista de esta historia que retrata la vida de un menor migrante tratando de llegar a Europa. El avance incluye la lectura dramatizada de 'El hijo de la cómica', de Fernando Fernán Gómez, escrita y dirigida por José Sacristán.

Asimismo, se han programado varios conciertos como el 'Tour Inédito', de David Bustamante; el concierto homenaje a Mecano, bajo el título 'Hija de la luna', y el musical 'Mamma Mia' que estará en el centenario teatro durante dos semanas.

El avance del cartel en el Teatro Góngora incluye los espectáculos líricos 'Trompicávalas amor', con el clavecinista Ignacio Prego, el tenor Pablo García-López y el cellista barroco Josetxu Obregón, y 'Operación Ópera', de la Compañía Diabulos in Música. Asimismo, se celebrarán varias representaciones teatrales como la obra 'No estoy de frente', con la actriz Mari Paz Sayago y dirigida por Chiqui Carabante y Paco León; '3 de 40', de Paco Rodríguez y dirigida por Francisco García Torrado, y 'Still? (Tientos de la ruina futura)', una pieza dirigida por Raquel Madrid que habita los códigos de la danza, el teatro de texto y la música en vivo.

Por su parte, el Teatro de la Axerquía, recinto al aire libre perfecto para disfrutar de las últimas noches veraniegas del año, acogerá múltiples conciertos desde mediados de septiembre. Los artistas que pasarán por este escenario serán Ana Belén con su gira 'Más d Ana Belén'; Antonio Orozco parará en Córdoba con 'La gira de mi vida'; Rosario Flores trae 'Gira Universo de ley' y la joven artista Chiara Oliver llega con 'La libreta rosa tour'.

A todas estas citas musicales, se suman dos irrepetibles sesiones de humor con 'La noche es comedia', protagonizada por Nacho Guerrero y Macarena Gómez, y los monologuistas Javi Aguilera y Carlos Mení, quienes están rozando el 'sold out' con el show 'Misión impro-sible'.

El público interesado puede adquirir las entradas para los espectáculos incluidos en el avance de la programación de la temporada 2025/2026 a través de 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario estival y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.