Las imágenes del accidente de tren en Córdoba | fotos

Bomberos actúan en la cabina del tren Iryo accidentado en Adamuz (Córdoba), a 19 de enero de 2026. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un tren de la compañía Iryo descarriló en la tarde de este domingo a la altura del municipio cordobés de Adamuz, lo que provocó que invadiera la vía contigua por la que circulaba un tren Alvia con destino Huelva, desencadenando una colisión entre ambos convoyes.

El siniestro se produjo sobre las 19.45 horas y dio lugar a un amplio despliegue de servicios de emergencia, así como a la suspensión de varias conexiones ferroviarias entre Madrid y distintos puntos de Andalucía. El siniestro ha dejado al menos 39 personas fallecidas y 152 heridas, según han confirmado fuentes del Ministerio del Interior.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas del accidente de tren, mientras continúan las labores de atención a los afectados y los trabajos posteriores al siniestro, un operativo que queda reflejado en las imágenes del accidente en Córdoba.

https://file.epdata.es/biblioteca/131/adamuzcuarta.html

Imágenes aéreas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y del operativo desplegado en el lugar del siniestro.

https://file.epdata.es/biblioteca/131/adamuztercera.html

Equipos especializados trabajan sobre el terreno para esclarecer las causas del accidente ferroviario, con inspecciones en la vía y en los trenes siniestrados.

https://file.epdata.es/biblioteca/131/adamuzsegunda.html

Los servicios de emergencia atendieron a heridos y afectados por el accidente, mientras se activaban los dispositivos sanitarios y de apoyo a los familiares.

https://file.epdata.es/biblioteca/131/adamuzprimeradef.html

Las imágenes recogen el despliegue institucional y la presencia de responsables públicos en la zona del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) durante las horas posteriores al siniestro.