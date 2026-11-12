La imágenes más profundas del cúmulo de Coma revelan los 'registros fósiles' de la evolución de las galaxias

Campo central del cúmulo de Coma en el óptico. - JAVIER ROMÁN Y MICHAEL RICH

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) participa en un estudio liderado por la Universidad de Córdoba (UCO) que presenta las imágenes ópticas más profundas obtenidas hasta la fecha del cúmulo de Coma.

Esta nueva visión permite observar simultáneamente las galaxias que lo integran y estructuras mucho más tenues, como sus extensas envolturas estelares, las corrientes y colas de estrellas generadas por las interacciones gravitatorias y la luz intracumular que impregna el espacio entre ellas.

El cúmulo de Coma, situado a unos 300 millones de años luz y formado por miles de galaxias, es uno de los más masivos y estudiados del universo cercano. Desde que en la década de 1930 proporcionara las primeras evidencias de la existencia de materia oscura, se ha convertido en un laboratorio fundamental para estudiar la evolución de las galaxias en los entornos más densos del universo.

Los resultados de este estudio, publicados en la revista Astronomy & Astrophysics (A&A), han sido posibles gracias a una combinación de técnicas de observación y procesamiento de imágenes.

Javier Román, investigador del Departamento de Física de la UCO y líder del estudio, ha implementado una técnica para combinar numerosas imágenes del cúmulo y obtener una visión de profundidad excepcional.

Sobre ellas, Yolanda Jiménez Teja, investigadora del IAA-CSIC, ha aplicado un algoritmo desarrollado íntegramente en el Instituto para identificar y analizar la luz intracumular.

"El resultado es la imagen más profunda y extensa obtenida hasta la fecha de la luz intracumular de un cúmulo de galaxias. En ella podemos distinguir diferentes subestructuras y variaciones de color que nos ofrecen pistas sobre las trayectorias que han seguido las galaxias de Coma y los procesos que han dado lugar a su configuración actual", explica Jiménez Teja.

Este análisis dio lugar a un segundo artículo publicado en A&A, liderado por la investigadora del IAA-CSIC y perteneciente a una serie de tres trabajos científicos basados en las imágenes profundas del cúmulo obtenidas en el marco del proyecto internacional HERON Coma Project.