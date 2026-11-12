Hospitalizada una mujer al caerle el techo de una vivienda en Brenes (Sevilla) por la borrasca Charles

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a través del 112, ha gestionado en las últimas horas apenas una decena de incidencias relacionadas con la borrasca Charles desde la medianoche hasta las 06,22 horas de este jueves. En Sevilla capital se han atendido avisos por la entrada de agua en un local y en una vivienda en la avenida de la Paz, la caída de un árbol sobre un vehículo y el desplazamiento de elementos de señalización en la A-4, a la altura del kilómetro 533. En Umbrete, la entrada de agua ha dañado el falso techo de un inmueble.

En Brenes, una mujer fue trasladada al Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla tras la caída del techo de una vivienda, comunicada a las 20,15 horas del miércoles, tal como ha recogido la Junta en una nota. En Granada se ha registrado la anegación de una habitación en La Herradura, en Almuñécar, y la caída de una farola en Chauchina. Los avisos en Córdoba se han debido a la caída de un árbol y a la presencia de una rama en la calzada. En Málaga, el 1-1-2 ha gestionado la caída de un pino en la entrada de una vivienda en Estepona y un aviso por una pieza metálica en la AP-7, en Casares. El corte se produjo tras el desbordamiento del arroyo Guadarramilla. A las 22.55 horas, el servicio de mantenimiento confirmó que la vía estaba cortada y señalizada en el kilómetro 4.

La Dirección General de Tráfico mantiene cortada por inundación la CO-7409 en ambos sentidos entre Villaralto y Dos Torres, en Córdoba, del kilómetro 2,6 al 7. También se han comunicado cortes puntuales de suministro eléctrico en Sevilla y Granada capital y en Retamar, en Almería. En Cádiz, el puerto de Algeciras informó a las 03,59 horas de este jueves de que las salidas de la línea Algeciras-Tánger se reanudaban a las 04,30 horas de este jueves.

El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) sigue activo en fase de emergencia, situación operativa 1, desde las 20,00 horas del martes 10 de noviembre. Un total de 97 localidades tienen a esta hora activos sus planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL). Huelva tiene 36, Sevilla 31, Cádiz once, Málaga nueve, Granada seis, Córdoba dos y Almería y Jaén uno cada una.

Los avisos vigentes a primera hora se concentran en Almería, Granada y Jaén. Aemet mantiene el nivel naranja en Almería por viento en el interior y por fenómenos costeros en el litoral. En Almería, el aviso naranja por viento en el Valle del Almanzora y Los Vélez se mantiene hasta las 17,59 horas, con rachas del oeste de hasta 100 km/h. Desde las 18,00 hasta las 23,59 horas pasa a amarillo, con rachas de hasta 80 km/h. En Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Almería Capital y el Levante almeriense, el aviso amarillo por rachas de hasta 80 km/h se mantiene hasta las 23,59 horas.

El aviso naranja por fenómenos costeros en Poniente y Almería Capital y en el Levante almeriense está activo hasta las 13.59 horas. Se espera viento del oeste y suroeste de 50 a 74 km/h, de fuerza 7 u 8, y olas de 3 a 4 metros. A partir de las 14.00 horas, ambas zonas pasan a nivel amarillo hasta las 23,59, con viento de 50 a 60 km/h y olas de 3 metros. En Granada, el aviso amarillo por viento se mantiene hasta las 14.59 horas en la Cuenca del Genil y la Costa granadina, con rachas de hasta 80 km/h. Hasta las 23,59 horas se esperan rachas de hasta 80 km/h en Guadix y Baza y de hasta 90 km/h en Nevada y Alpujarras. La Costa granadina tiene también aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 16,59 horas, con viento del oeste de 50 a 60 km/h y olas de 2 a 3 metros.

En Jaén, Aemet prevé rachas de hasta 80 km/h en todas las zonas con aviso amarillo. En Capital y Montes de Jaén y el Valle del Guadalquivir, el aviso se mantiene hasta las 14,59 horas. En Cazorla y Segura continúa hasta las 23,59 horas. En el balance de Aemet de las 07.30 horas, los mayores acumulados de lluvia desde la medianoche se han registrado en Grazalema (Cádiz), con 17,5 litros por metro cuadrado, y en la estación de Cazorla Vadillo (Jaén), con 12,6. Les siguen Láujar de Andarax (Almería), con 9,8, y Villarrodrigo (Jaén), con 7,4. En Linares se han recogido 5,4 litros por metro cuadrado y en El Ejido, 5,2. En el litoral almeriense, el viento ha ganado intensidad desde las 04,00 horas. Entre las 05,00 y las 06,00 se han registrado rachas de 75 km/h en Cabo de Gata, 72 en Roquetas de Mar, 66 en Carboneras, 65 en Almería capital y 60 en Adra.