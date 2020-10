Imbroda defiende su "preocupación" por la alimentación infantil y dice que Plan Syga atiende ya a más de 14.100 alumnos

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha señalado que desde que se inició el curso "se ha incrementado el número de atendidos cada día" por el Plan de Garantía Alimentaria para escolares en situación de riesgo de exclusión social (Syga), de modo que a fecha 15 de octubre había ya más 14.100 beneficirios, toda vez que ha destacado su "preocupación y ocupación por la alimentación infantil y su apuesta indiscutible por los comedores escolares".

Durante su comparecencia en la Comisión sobre políticas para la protección de la infancia en Andalucía, a propuesta de los grupos parlamentarios PP y PSOE, el titular de Educación ha recordado que el Gobierno andaluz "ha dado respuesta antes y durante la pandemia" y que durante el estado de alarma "se ha atendido a más de 31.000 niños con un aumento del 72% de los beneficiarios".

Ha destacado que "se ha atendido a más de 4.000 menores de zonas desfavorecidas en 72 escuelas de verano", y que desde que se inició el curso "se ha incrementado el número de atendidos cada día, todo los que lo necesiten si así lo determinan los servicios sociales y que tendrán sus tres comidas". Así, ha indicado que mientras que "el 1 de octubre había 11.573 beneficiarios, el día 9 ya se habían registrado 13.154 y el 15 de octubre más de 14.100", para destacar que se trata de "un programa que está vivo y abierto".

Imbroda ha reconocido que en estos momentos "hay probemas en los servicios complementarios en general y en el de comedor en particular", con una caída de los usuarios "de hasta un 25%" debido a las circunstancias por el Covid-19.

Ha asegurado que "un factor determinante en esta situación" han sido también las empresas privadas comunicaran dos días antes del inicio del curso escolar "su intención de dejar el servicio que prestaba en 132 centros educativos, y que ha afectado a más de 12.000 niños en distintas provinicas", un asunto ante el que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) "lleva poniendo en marcha las soluciones necesarias para estos comedores se puedan poner en marcha cuanto antes".

Así, ha señalado que "hay 75 comedores que ya se han licitado y cuyo expediente se adjudicó la semana pasada" y ahora "hay un plazo de 15 días para formalizar los contratos", para añadir que antes de esta formalización "están intentando que la empresa empiece el servicio con contratos menores para retomarlo lo antes posible".

Además, ha agregado que "en próximos días se publicarán un expediente para licitar los procedimiento de urgencia", aunque, no obstante, ha advertido que "podemos encontrarnos con empresas adjudicatarias que no quieran firmar sus contratos y prefieran renunciar porque no les interesen las condiciones", puesto que el precio-plaza "está congelado desde hace más de diez años, con un coste de 4,38 euros, a pesar de que los costes laborales y el precio de la vida ha subido".

Por este motivo, "mientras adoptamos todas las medidas se estudia la posibilidad de subir los precios de los comedores, de hacer ajustes y mejoras para solucionar el problema de la falta de interés de las empresas porque este servicio no les interesa por su baja rentabilidad", y, por supuesto, "sin que suponga incremento alguno para las familias".

La socialista Soledad Pérez ha acusado al consejero de "repetir" siempre el mismo discurso con respecto a los comedores escolares y de "hacer una analítica tramposa" porque dice que el precio del menú "está congelado" desde hace más de una década y "dos años al menos lo han congelado ustedes", así que "no eche la culpa al Gobierno anterior", le ha espetado. Además, le afea que diga que lo estudiará y lo corregirá pero "no diga ni cuándo ni cómo" y le pide que se "abran vías de diálogo y soluciones concretas".

PSOE INSTA A IMBRODA A "ESCUCHAR" AL SECTOR

"Los pliego y las licitaciones no son del gobierno socilista, son suyos", ha aseverado Pérez, que ha pedido al titular de educación que "no haga trampa", para añadir que "hoy en Andalucía hay 60.000 niños menos comiendo". Por ultimo, pide a Imbroda que "se siente y escuche" al sector, a los sindicatos, a los padres, y "luego, a lo mejor, encuentra la solución a los problemas".

El diputado popular Francisco José Palacios ha defendido que "evidentemente" los comedores escolares son un servicio público aunque los gestionen empresas privadas, para añadir que pese a la situación de crisis por el Covid el Gobierno andaluz ha mantenido el Plan Syga y además se ha reforzado el servicio con 33 nuevos comedores, en los que "el 68% de los niños tienen algún tipo de bonificación".

"Esta Consejería está mejorando la situación que encontró incluso en una situación de pandemia", ha destacado el diputado popular, que ha criticado la "falta de lealtad" de las empresas privadas que comunicaran dos días antes del inicio del curso escolar "su intención de dejar el servicio" no solo "con la Junta sino con esos 12.000 niños a los que presta este servicio". La Junta "está actuando con celeridad" frente a este problema, ha destacado.