Imbroda destaca que "trabajan en una transformación" de FP "sin precedentes" y Unidas Podemos dice que "es insuficiente"

SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha subrayado este jueves en el Pleno del Parlamento que ve "positiva" la situación de la Formación Profesional (FP) porque "se trabaja desde hace dos años y medio en una transformación sin precedentes" y "hemos conseguido realizar la mayor oferta pública de la historia", mientras que la diputada de Unidas Podemos por Andalucía Ana Naranjo ha señalado que "la mayor oferta sí, pero no tengo tan claro que sea suficiente".

Durante su intervención, Naranjo ha dicho que el consejero "reconocía que había 30.000 alumnos fuera por no haber plaza" y que "ha justificado ese argumento para justificar privatizar esa educación postobligatoria". Ha criticado que "no vea el problema de que entren las empresas en el campo educativo" y ha indicado que la planificación educativa "no puede quedar en manos del lucro privado, sino del interés general, y eso se le escapa".

Ha apuntado que la oferta de FP en el mundo rural "es prácticamente inexistente", ya que "hay muchas trabas para los centros que quieren hacer esa oferta desde lo público". Sin embargo, ha agregado, "llegan empresas privadas, que usted conoce bien, y tienen muchas facilidades". "Su gobierno ha dado licencias a empresas de las que fue fundador y ahora se han vendido a fondos de inversión", que "los queremos lejos" para que "que no se convierta en negocio lo que debe ser un derecho".

Además, "en muchos casos esas empresas han tenido suelo público, y ahora hacen negocio, 200 millones con su venta", ha lamentado Naranjo.

Imbroda ha respondido a Naranjo que "confunde" los términos, y ha puesto en valor "la responsabilidad que tenemos desde la Consejería para reforzar el sistema público en una FP tan necesaria para combatir el desempleo juvenil, esa apuesta por mejorar y quitarle el estigma" que siempre han tenido estas enseñanzas. Ha destacado que desde 2018 se han creado "32.500 plazas públicas, más de un 20% de lo que había antes".

"No solo es la cantidad, sino la calidad, 240 ciclos formativos para nuestros jóvenes, el 60% en sectores emergentes, porque eso es lo que hoy demanda el mercado laboral", ha subrayado Imbroda, que se pregunta "qué tiene que ver todo ese trabajo que están haciendo todos nuestros profesionales con iniciativas privadas; son cosas diferentes".

Asimismo, ha dicho que "autoriza" esas iniciativas "si cumplen los requisitos", y ha espetado a Naranjo "si le está pidiendo que prevarique o que no las autorice sin cumplen todos los requisitos". "Son iniciativas que generan empleo y prosperidad siempre que se ajusten a los requisitos de la administración pública", por lo que le pide que "no confunda".