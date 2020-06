Imbroda llama a trabajar en un nuevo modelo educativo que converja con Europa y la sociedad del conocimiento

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha planteado este miércoles la construcción de un nuevo modelo educativo para Andalucía, que deje atrás "los lastres de la vieja escuela", y que pueda dar respuestas en un mundo "que ha cambiado en tres meses".

Así, en su comparecencia en el Pleno del Parlamento, ha instado a los grupos políticos a sentarse, debatir y compartir ideas para construir "entre todos" un sistema que apueste "por la convergencia con Europa y la sociedad del conocimiento, un modelo de calidad".

Imbroda ha señalado que es preciso una "transformación cultural" y ha recordado los enormes costes sociales y económicos que provocan en Andalucía tasas de un 21,9 por ciento de abandono escolar temprano y de un 44 por ciento de paro juvenil.

"Nos ocupamos de la gestión del día a día, por supuesto, tomamos decisiones cada día, pero lo que no podemos hacer es volver a la vieja escuela, un nuevo modelo que sea capaz de convertirse en un laboratorio de vocaciones", ha dicho.

El consejero ha expuesto las medidas que por el Covid-19 está impulsando su departamento de cara al próximo curso 2020-2021, donde apostará por reforzar las plantillas docentes "más allá del incremento que ya estaba previsto en el presupuesto de 450 profesores y maestros", y una inversión en dotación tecnológica que permitirá poner a disposición de los centros educativos y del alumnado de "decenas de miles de dispositivos electrónicos" que contribuyan a paliar la brecha digital en el sistema educativo andaluz. Además, se realizarán actuaciones encaminadas a mejorar la conectividad de los centros que dispongan de redes inalámbricas o de baja potencia.

Durante su intervención, el consejero ha incidido en que la brecha digital es algo más profundo, "es una brecha social a la que hay abordar de la manera más integral posible". Por ello, en las instrucciones pedagógicas que se han publicado para el curso que viene, ha explicado Javier Imbroda, se han adoptado una serie de medidas para disminuir los efectos de esa brecha.

Así, se recoge expresamente que deben identificarse los conocimientos esenciales adquiridos y no adquiridos este curso, que debe hacerse de forma individualizada y se adoptan una serie de medidas para recuperarlos y reforzarlos, para poder trabajar a partir de ellos y avanzar en los del curso siguiente.

Otra de las iniciativas que se van a incorporar es un Plan de Refuerzo que empezará en septiembre y que durará a lo largo del curso escolar. En este sentido, el titular de Educación y Deporte ha asegurado que "esta fue una de las primeras medidas que elevamos a la Conferencia Sectorial, la necesidad de adelantar la financiación del programa PROA y no esperar hasta enero para ponerlo en marcha".

De las medidas implantadas por el cierre de las aulas como consecuencia de la pandemia, Imbroda ha destacado la creación del portal eAprendizaje, haber habilitado en la plataforma Moodle cursos para más de 125.000 docentes y más de un millón de alumnos, el incremento en un 500% el ancho de banda iPasen o en un 400% la capacidad de los servidores del Blog Averroes para contenidos digitales.

PSOE-A LA "INCAPACIDAD" DE LA JUNTA PARA PLANIFICAR

En el turno de posicionamiento de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Beatriz Rubiño ha destacado que la actividad escolar ha sido "de las más afectadas por la crisis" del coronavirus y por la "mala" gestión de la Junta y su "incapacidad" de planificar frente a la realizada por el Gobierno central. Además, ha exigido al consejero que extienda el plan de refuerzo alimentario, con tres comidas a los escolares, hasta el mes de agosto, así como que permita la reapertura de escuelas infantiles privadas en la comunidad andaluza.

Por parte de Adelante Andalucía, el diputado José Ignacio García ha destacado la "complejidad" que representa 'la vuelta al cole' y ha demandado "atajar" el daño causado por el Covid, reforzar la atención individualizada, la seguridad sanitaria y estar preparados ante nuevos imprevistos. Tras apuntar que "la bajada de ratios en las aulas es imprescindible", ha reclamado que se estudien instalaciones alternativas en los ayuntamientos, nuevas aulas o doble turnos. También ha demandado un plan específico de infraestructuras escolares y prevenir periodos de educación a distancia.

En nombre de Vox, su diputado Benito Morillo ha señalado que la llegada del nuevo curso escolar debe ser presencial porque, aunque "la clase 'on line' ha demostrado su utilidad, no debe sustituir a la presencial" y de ahí que haya pedido que la Junta garantice todas las medidas necesarias para esto en los colegios públicos y concertados y una planificación "muy detallada". "Confiamos en que no eludirán la responsabilidad en este asunto", ha advertido.

De su lado, el parlamentario del PP-A Miguel Ángel Ruiz ha señalado que se está "ante una oportunidad" para repensar el modelo educativo y afrontar "el reto de la digitalización", un punto que abarca a la sociedad en general, algo que ha llamado a construir "entre todos". En este sentido, ha saludado la crítica constructiva de Adelante Andalucía durante estos meses, mientras que ha reprochado al PSOE-A que haya usado la situación para "criticar al Gobierno", de ahí que le haya invitado a cambiar esta actitud.

Por último, la diputada de Ciudadanos (Cs) María del Mar Sánchez ha reconocido que, en la actualidad, el sector educativo "no funciona mejor que hace tres meses" ante la situación provocada por la pandemia por el coronavirus, pero ha asegurado que "por primera vez se ha avanzado en cuestiones que estaban estancadas y un camino que hará que muy pronto tengamos una educación más moderna, de mayor calidad y con mayor igualdad de oportunidades".