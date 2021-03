Imbroda: "A lo que unos llaman pin y otros veto, nosotros lo llamamos sistema de transparencia de información"

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha señalado este jueves en el Pleno del Parlamento que "a lo que unos llaman pin y otros llaman veto, nosotros lo llamamos sistema de transparencia de información", en respuesta a la pregunta planteada por el diputado no adscrito José Ignacio García de si habrá una autorización expresa de las familias que "impida" a los alumnos hacer una actividad complementaria.

Imbroda ha indicado que "hay quien habla de implantación y yo me he comprometido a impulsar, habla de censura y yo hablo de sistema de transparencia de información, habla de pin o veto y yo hablo de implicación de la familias". "No voy a entera en el juego, que cada uno llame a esto como quiera", ha añadido.

Así, ha afirmado que para él "lo fundamental es avanzar, y ese ha sido mi compromiso, en seguridad jurídica, en información, en transparencia y en supervisión; todo lo demás es ruido". "Este tema es muy comentado en todos los sitios y a mí no me pregunta nadie por esto, nada más que aquí --en el Parlamento--", ha asegurado, para añadir que "no entrará en ese debate estéril". "A lo que unos llaman pin y otros llaman veto, nosotros lo llamamos sistema de transparencia de información", ha añadido.

García le ha respondido que este tema "se había zanjado hace un año e inexplicablemente ha hecho un pacto con Vox par recuperarlo", e insiste en preguntar si habrá una autorización expresa que "impida" que un niño pueda participar en una actividad complementaria. Además, ha tachado de "ocurrencia" que ayer Educación "dijera que se garantizaría que los profesores estuvieran presentes en las actividades complementarias". "Dónde se creen que están, comprando en el Zara", se pregunta.

García ha añadido que la gente de ultraderecha "sabe que no habrá pin parental porque es ilegal e inútil, pero lo hace para generar una batalla cultural en la que se vaya minando poco a poco lo que son consensos sociales sobre la educación en valores". "Estará con el neofacismo o con la democracia", cuestiona, y ha pedido al titular de Educación que repita "no voy a implantar el pin parental", ante lo que Imbroda ha incidido: "No voy a entrar en su juego".

"Tendrán que explicar a las familias andaluzas por qué tanto temor en que puedan tener esa información y se impliquen en los proyectos educativos de sus hijos", ha afirmado Imbroda, quien ha concluido insistiendo en la "implicación de las familias y la supervisión, siempre desde el respeto máximo a nuestros docentes".