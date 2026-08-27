El Imdeco concluye la renovación del parqué de la pista principal del Palacio de Deportes Vista Alegre, en Córdoba

Isabel Albás sobre el nuevo parqué del Palacio de Deportes Vista Alegre. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha concluido las actuaciones de renovación del parqué de la pista principal del Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, en el marco de una intervención que ha permitido acondicionar por completo el pavimento y actualizar la señalización de las distintas superficies de juego.

Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, los trabajos han contemplado la rehabilitación del parqué y la posterior aplicación de las líneas que delimitan las diferentes modalidades deportivas, de manera que la pista pueda acoger la intensa programación de entrenamientos, competiciones y eventos que se desarrollan a lo largo del año en el pabellón.

La presidenta del Imdeco y delegada de Deportes del Consistorio cordobés, Isabel Albás, ha señalado que "la renovación de la pista principal supone una mejora muy importante para que todos los equipos, deportistas y usuarios que utilizan los espacios de Vista Alegre puedan practicar deporte con garantías y en unas condiciones acordes con un espacio que concentra una gran actividad deportiva".

Además, Albás ha añadido que "el pavimento tenía más de 15 años y presentaba el desgaste propio de una instalación sometida a un uso continuado, por lo que hemos considerado prioritario intervenir para recuperar sus prestaciones y ofrecer una superficie en mejores condiciones para la competición, los entrenamientos y el resto de eventos que se celebran en este espacio".

Esta intervención forma parte del programa de actuaciones que el Imdeco está llevando a cabo en este pabellón municipal, para atender las necesidades de un equipamiento que concentra una intensa actividad durante todo el año.