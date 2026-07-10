Imdeec y Autismo Córdoba consolidan un modelo de inserción laboral con contrataciones en dos ediciones consecutivas

Blanca Torrent (2ª izda.) y Verónica del Pino (3ª izda.), junto a otros responsables municipales y de Autismo Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), continúa impulsando proyectos que favorecen la inserción laboral de las personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo mediante el respaldo a iniciativas promovidas por entidades sociales.

Según informa el Consistorio en una nota, una de ellas es el programa de capacitación e inclusión sociolaboral desarrollado por la Asociación de Padres de Autistas y Otros Trastornos del Desarrollo (Autismo Córdoba), que ha clausurado con éxito su segunda edición consolidando un modelo de formación que, por segundo año consecutivo, ha culminado con la incorporación de una persona al mercado laboral.

El proyecto, financiado a través de la convocatoria de ayudas ESAL del Imdeec, ha permitido que diez personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) participen en un itinerario de formación adaptado a sus necesidades. De ellas, ocho han realizado prácticas no laborales en empresas y una ha conseguido un contrato de trabajo.

En esta edición, además, la persona contratada cuenta con discapacidad, un resultado que pone de manifiesto el impacto de un programa concebido para derribar barreras y generar oportunidades reales de empleo para quienes encuentran mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

La iniciativa se ha centrado este año en la digitalización de almacenes, un ámbito con una creciente demanda de profesionales cualificados como consecuencia de la transformación tecnológica del sector logístico y de las nuevas oportunidades económicas que se abren en Córdoba.

Durante el itinerario formativo, el alumnado ha adquirido competencias relacionadas con el manejo de herramientas informáticas, la gestión de inventarios, el control de stock, la documentación logística y la trazabilidad de mercancías, conocimientos que posteriormente han aplicado durante las prácticas desarrolladas en empresas, siempre con el acompañamiento de preparadores laborales especializados.

La elección de esta especialidad responde también a la evolución del tejido productivo cordobés. El desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra y la implantación de nuevas empresas vinculadas a la logística avanzada y la industria tecnológica están generando una creciente demanda de perfiles cualificados, por lo que el proyecto busca que las personas con TEA puedan acceder también a estos nuevos nichos de empleo mediante una formación adaptada y orientada a las necesidades reales del mercado laboral.

Uno de los pilares del proyecto ha sido la colaboración entre administración, entidad social y tejido empresarial. Junto al apoyo del Imdeec, MetalCórdoba ha participado como entidad colaboradora en el desarrollo del programa, mientras que Farmacia Barata, Sumisur, Deuser, Aicor, Emacsa y San Cristóbal han acogido al alumnado durante el periodo de prácticas.

Gracias a su implicación, los participantes han podido desenvolverse en entornos laborales reales, adquirir experiencia profesional y demostrar sus capacidades, contribuyendo además a sensibilizar al tejido empresarial sobre el talento y el potencial de las personas con TEA.

Más allá de la formación y de la inserción laboral conseguida, el proyecto ha favorecido el acercamiento entre las empresas y las personas con autismo, ayudando a romper estereotipos y demostrando que, con los apoyos adecuados, la diversidad constituye un valor añadido para las organizaciones. Esta experiencia pone de relieve que la inclusión laboral no depende únicamente de la preparación de las personas, sino también del compromiso de las empresas y de la colaboración entre todos los agentes implicados. El proyecto consolida así un modelo que ya dio excelentes resultados en su primera edición.

En 2025, Autismo Córdoba desarrolló el curso 'Diseño, instalación y mantenimiento de cuadros eléctricos en baja tensión', en el que también participaron diez personas, ocho realizaron prácticas en empresas y una consiguió incorporarse al mercado laboral. La continuidad de estos resultados confirma la eficacia de una metodología basada en la formación especializada, el acompañamiento individualizado y la implicación del tejido empresarial para favorecer la empleabilidad de las personas con TEA.

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado que "las ayudas ESAL son mucho más que una línea de financiación. Son una apuesta por proyectos que transforman vidas", añadiendo que este programa demuestra que "cuando una administración pública, una entidad social y las empresas trabajan con un objetivo común, la inclusión laboral deja de ser un propósito para convertirse en una realidad", y "que este proyecto haya culminado con una contratación por segundo año consecutivo confirma que estamos ante un modelo eficaz que merece seguir creciendo".

También ha señalado que desde el Imdeec seguirán "apoyando iniciativas que conecten el talento de las personas con las necesidades reales de las empresas, fomenten la igualdad de oportunidades y contribuyan a construir una Córdoba más inclusiva, cohesionada y competitiva".

Por su parte, la gerente de Autismo Córdoba, Verónica del Pino, ha afirmado que "este curso ha superado nuestras expectativas y nos ha confirmado algo fundamental", el que, "cuando las entidades, las administraciones, el tejido empresarial y el equipo docente trabajan unidos, la inclusión laboral de las personas con autismo es posible".

Del Pino ha explicado que "para Autismo Córdoba, participar por segundo año consecutivo en esta formación gracias a la convocatoria de ESAL y con el apoyo del Imdeec ha sido una experiencia muy valiosa. La clave del proyecto ha estado en la coordinación de todas las partes implicadas", es decir, Autismo Córdoba, MetalCórdoba, Imdeec y las empresas colaboradoras.

Ha recordado, igualmente, que comenzaron "con el objetivo de crear un entorno seguro, donde el alumnado pudiera vivir una experiencia positiva en un contexto formativo y laboral", y "el resultado ha ido más allá", pues "se han roto barreras, se ha acercado el autismo a la empresa y se ha demostrado que, con los apoyos necesarios, las personas con autismo pueden desarrollar un gran trabajo".

Finalmente, ha subrayado que "el impacto del proyecto se refleja en hechos concretos", ya que "el año pasado la formación finalizó con una contratación y este año también ha vuelto a culminar con una nueva contratación. Para nosotros, ese es el mejor indicador de que el esfuerzo compartido merece la pena".

Las ayudas ESAL del Imdeec tienen como objetivo fortalecer la labor que desarrollan las entidades sin ánimo de lucro en ámbitos como la empleabilidad, la innovación social y la inclusión laboral. A través de esta convocatoria, el órgano municipal impulsa proyectos que generan un impacto tangible en la ciudad, favoreciendo alianzas entre la administración, las entidades sociales y el tejido empresarial para convertir la formación en oportunidades reales de empleo.

Actualmente, y hasta el próximo 20 de julio, se encuentra abierta la convocatoria 2026 de estas ayudas. Toda la información y las bases se pueden consultar en la web del instituto municipal (www.imdeec.es).