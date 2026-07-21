El Imdeec financia un programa de CECO para formar en autogestión y liderazgo a autónomos y microempresas

La presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, formalizan un nuevo convenio de colaboración para 2026. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, han formalizado un nuevo convenio específico de colaboración para este ejercicio de 2026. El acuerdo instrumentaliza una subvención nominativa de 30.000 euros aprobada por el consejo rector del organismo municipal, destinada íntegramente a financiar el proyecto de formación y mentorización 'Impulsa y Conecta Córdoba'.

Según ha informado el Ayuntamiento, esta alianza da continuidad a la línea de cooperación mantenida por ambas entidades para incentivar el desarrollo socioeconómico de la capital cordobesa. De hecho, complementa la senda abierta el año pasado, cuando el Imdeec y la confederación empresarial suscribieron otro convenio nominativo enfocado a potenciar la excelencia y el crecimiento en el tejido productivo local.

El proyecto 'Impulsa y Conecta Córdoba' está concebido específicamente para ayudar a autónomos, nanoempresas y microempresas a profesionalizar su autogestión, liderar de forma eficiente y optimizar sus habilidades de comunicación. El programa formativo se centra en el refuerzo de las denominadas 'soft-skills' o habilidades blandas de la gestión empresarial.

De este modo, los participantes recibirán formación para clarificar sus objetivos estratégicos, potenciar su confianza y dominar herramientas críticas como la gestión del tiempo, la toma de decisiones con información incompleta, el liderazgo de equipos y la resolución de situaciones complejas.

Las actividades del programa, estructuradas en 12 meses de duración, combinarán talleres presenciales y herramientas telemáticas --como videoconferencias-- para facilitar la compatibilidad con el día a día de las empresas. Está diseñado para un grupo de entre diez y 20 participantes por edición, dirigiéndose de forma preferente a proyectos empresariales alojados en la red de viveros del Imdeec, aunque permanecerá abierto al resto de microempresas y autónomos cordobeses.

Al respecto, Torrent ha valorado "la importancia de incidir de forma directa en las capacidades metodológicas de las pequeñas firmas locales subrayando que con este programa no sólo se ofrece formación, sino que se pone en manos de los autónomos y microempresas una auténtica palanca de crecimiento profesional". En este sentido, ha recordado que "el compromiso del Imdeec es mantener una escucha activa con las empresas para favorecer el empleo y la competitividad".

"Apoyar a quienes lideran estos pequeños negocios, facilitándoles herramientas estratégicas de gestión y autoconocimiento, es realizar una inversión estructural clave para la sostenibilidad de todo el ecosistema empresarial cordobés", ha resaltado la concejal.

HABILIDADES BLANDAS

Por su parte, Antonio Díaz ha señalado que "la competitividad se mide en gran medida por las habilidades técnicas, pero cada vez más por las llamadas habilidades blandas", a lo que ha agregado que "la capacidad para resolver conflictos, la flexibilidad y la adaptación a los cambios, la inteligencia emocional o habilidades de comunicación tienen cada vez más importancia". "Si bien las habilidades técnicas han sido tradicionalmente la base en las estrategias formativas de las empresas, se está observando una transición hacia enfoques que tienen en cuenta la comunicación, el pensamiento crítico o la resolución de problemas", ha indicado.

Además, ha apuntado que "es por esta razón por la que las empresas están incorporando este tipo de competencias a sus estrategias de gestión y de formación, reconociendo su papel en el rendimiento general, la productividad y la cohesión del equipo". De este modo, ha dicho Díaz, "este proyecto dirigido a emprendedores, autónomos y microempresarios de la capital, y que aborda capacidades transversales esenciales para el éxito, resulta de interés".

La iniciativa prevé cuatro fases diferenciadas que se extenderán desde el diagnóstico de la situación de cada participante hasta la elaboración de planes estratégicos individuales a 12 meses vista. Tras la finalización del programa de mentorización, se organizará una sesión pública denominada 'Demo Day' en un espacio de la ciudad. En este encuentro, las empresas participantes interactuarán para exponer sus experiencias, conclusiones y expectativas, haciendo partícipes a otras pequeñas empresas de la capital de los resultados obtenidos en el proyecto.