El Imdeec lanza el proyecto 'Emprendedores de Córdoba con Futuro' con una inversión de más de 418.000 euros

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) anuncia la puesta en marcha de una de sus iniciativas estratégicas para mejorar el acceso al empleo, 'Emprendedores de Cordoba con Futuro'. Este programa experimental, dirigido a jóvenes desempleados de la ciudad de entre 16 y 30 años que no estén cursando estudios reglados, desarrollará acciones de dinamización, formación y acompañamiento al emprendimiento.

Según ha informado el Ayuntamiento, el proyecto se enmarca dentro del Programa de Fomento del Empleo Juvenil que desarrolla la Fundacion Incyde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Cuenta con un presupuesto total de 418.278,10 euros, de los cuales el Imdeec aporta 62.741,72 euros.

El Imdeec tiene como objetivo preparar como mínimo a 180 personas para que participen en itinerarios individualizados de 200 horas de duración (60% presencial y 40% 'online') cada uno, que estarán concluidos a 31 de mayo de 2026. El proceso de captación de participantes se inicia oficialmente este viernes, 10 de octubre, tras la adjudicación y formalización de todos los contratos necesarios.

La metodología de trabajo se centrará en tres partes. Por un lado captación y diagnóstico de los candidatos para identificar su capacidad y actitud emprendedora, segmentándolos en tres grupos --activación, maduración y crea tu negocio--. Por otra parte, se diseñarán itinerarios que alternarán la formación presencial con la formación 'online' (Blended Learning), utilizando una plataforma Moodle propiedad del Imdeec para reforzar el seguimiento, asesoramiento y tutorías. Por ultimo, los itinerarios incluirán formación para desarrollar la mentalidad emprendedora, la identificación y consolidación de oportunidades de negocio, planificación empresarial y 'marketing'. También se apoyará a emprendedores con proyectos definidos para su lanzamiento o escalabilidad.

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado que se trata de "un programa ambicioso con el que se persigue aumentar la capacidad emprendedora de los jóvenes, proporcionándoles nuevas herramientas para mejorar su empleabilidad". Asimismo, otro de los objetivos clave es "generar un cambio positivo e impulsar una actitud proactiva hacia la creación de empleo por cuenta propia, mejorando su percepción como una alternativa accesible y realista". Y ha destacado que quieren "conseguir incrementar la capacidad de los jóvenes para detectar oportunidades de negocio en su entorno, basadas en las demandas del mercado y en sectores emergentes, sin dejar de lado oficios tradicionales como la orfebrería o la electricidad".

El proyecto, además, involucrará a diversos agentes económicos y educativos de la ciudad --asociaciones de empresarios y vecinales, universidades, Cámaras de Comercio, Centros de FP, etc.-- para ajustar los itinerarios a las necesidades reales del entorno.

'Emprendedores de Cordoba con Futuro' se establecerá como un marco de co-creación de proyectos de emprendimiento que complementará la Red de Emprendimiento del Imdeec, que ya cuenta con diez edificios dedicados a alojamientos y ayudas económicas para el lanzamiento de negocios. Las personas jóvenes desempleadas de entre 16 y 30 años interesadas en participar en los itinerarios de emprendimiento deben contactar a traves del correo electronico: 'emprende.cordoba@imdeec.es' y la página web 'https://imdeec.es/inspiractiva-cordoba/'.