El Imefe abre el plazo de inscripción para 16 nuevos itinerarios del programa Atenea dirigido a desempleados en Jaén

Cartel de cursos del Imefe - IMEFE

JAÉN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) del Ayuntamiento de Jaén ha abierto el plazo de inscripción para participar en 16 nuevos itinerarios formativos del programa Atenea. Esta iniciativa, enmarcada en el proyecto Efeso y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, tiene como objetivo mejorar la cualificación de las personas desempleadas y favorecer su acceso al mercado laboral.

La mayoría de estos itinerarios mantendrá abierto el plazo de solicitud hasta finales del próximo mes de agosto, por lo que las personas interesadas disponen de varias semanas para formalizar su inscripción a través de la página web del Imefe o contactando directamente con el organismo.

El programa Atenea plantea un itinerario integral que combina formación especializada, orientación personalizada, acompañamiento en la búsqueda de empleo, jornadas de activación, prácticas en empresas y becas. El objetivo marcado por la iniciativa es lograr que al menos cuatro de cada diez participantes consigan incorporarse al mercado de trabajo al finalizar su formación.

Cada una de las acciones formativas ofertadas contará con un total de 15 plazas. Están dirigidas a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y que se encuentren empadronadas en Jaén o en municipios limítrofes.

Asimismo, los destinatarios deben pertenecer a alguno de los colectivos prioritarios del programa, entre los que se encuentran personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años (con preferencia para las mujeres), personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento, personas en situación de vulnerabilidad y personas pertenecientes a minorías étnicas.

Como excepción, los itinerarios de 'Socorrismo' y 'Seguridad Informática' podrán ser solicitados por cualquier persona sin necesidad de pertenecer a estos colectivos.

La participación en estas acciones es completamente gratuita. Además, aquellas personas que cumplan con los requisitos económicos establecidos podrán solicitar una beca de asistencia de 13,45 euros por cada día lectivo con el fin de facilitar su participación.

El catálogo de acciones formativas que mantienen abierto su plazo de inscripción incluye las siguientes especialidades: 'Atención al cliente (nivel 3)', 'Administración y diseño de redes departamentales (nivel 3)', 'Técnico en socorrismo acuático, primeros auxilios y desfibrilador', 'Soldadura MIG MAG (nivel 2)', 'Servicios de Bar y Cafetería (nivel 2)' y 'Operaciones Básicas de Restaurante y Bar (nivel 1)'.

De igual modo, se ofertan los itinerarios de 'Seguridad Informática (nivel 3)', 'Servicios Auxiliares de peluquería (nivel 1)', 'Cuidado de manos y pies (nivel 2)', 'Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización doméstica (nivel 1)', 'Limpieza de superficies (nivel 1)', 'Operaciones de Grabación y Tratamiento de datos (nivel 2)', 'Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería (nivel 2)', 'Transporte sanitario (nivel 2)' y la segunda edición de 'Seguridad privada y protección de personas (nivel 2)'.

Toda la información relativa a los requisitos de acceso, la documentación necesaria, el procedimiento de inscripción y el calendario de cada una de las acciones formativas se encuentra disponible para su consulta en la página web oficial del Imefe.