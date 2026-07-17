El Imefe en Jaén superó el 47% de inserción laboral en 2025 y captó 5,3 millones de fondos europeos

La memoria del Imefe de 2025 en cifras - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La memoria anual del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) del Ayuntamiento de Jaén registra en 2025 "cifras históricas" en inserción laboral, superior al 47 por ciento, y captación de financiación externa con 5,3 millones de fondos europeos.

Según recoge el documento, que ya puede consultarse en la página web del organismo, la Agencia de Colocación del Imefe gestionó durante 2025 una base de datos cercana a las 4.000 personas usuarias, alcanzando una tasa de inserción superior al 47 por ciento respecto a las 134 ofertas de empleo gestionadas.

Asimismo, los principales programas de empleo desarrollados durante el ejercicio obtuvieron elevados índices de inserción laboral. En concreto, los Proyectos Integrales para la Inserción Laboral superaron el 43 por ciento de inserción efectiva, mientras que el programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) alcanzó porcentajes superiores al 51 por ciento.

Uno de los aspectos destacados del balance es la eficiencia económica alcanzada por la entidad. El Imefe ha registrado "los mejores indicadores de alcance y eficiencia de su historia" gracias a una política de "contención del gasto, optimización de recursos, reducción de costes superfluos y una gestión orientada a la obtención de resultados".

En paralelo, el organismo continúa avanzando en su proceso de transformación digital mediante la implantación progresiva de herramientas de apoyo basadas en Inteligencia Artificial para la gestión diaria, así como sistemas de seguimiento de proyectos e indicadores clave de rendimiento (KPIs), con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos y garantizar la máxima eficacia de cada actuación.

Entre los principales hitos del ejercicio destaca la puesta en marcha del programa Atenea, financiado con fondos europeos FSE+, que cuenta con un presupuesto superior a los 5,3 millones de euros para formar, becar y favorecer la inserción laboral de 840 personas desempleadas de Jaén.

La memoria también refleja la apuesta del Imefe por la innovación y la diversificación económica. En este ámbito, el organismo participa como socio local del proyecto 'Misión Andalucía', impulsado por la Junta de Andalucía, a través del cual el Centro de Emprendimiento Digital del Videojuego y Contenidos Audiovisuales ha acogido a 32 startups tecnológicas dentro de sus programas de acelaración empresarial.

El director-gerente del Imefe, José María Mesbailer, ha destacado que "los excelentes resultados" recogidos en la memoria anual son fruto, "del compromiso, la profesionalidad y la alta cualificación del equipo humano del Imefe".

Asimismo, ha señalado que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas persigue el objetivo de ofrecer "menos burocracia, más eficiencia y una atención más ágil para la ciudadanía".

Mesbailer ha subrayado igualmente que el valor del organismo reside en un equipo plenamente coordinado y comprometido con el servicio público, cuya capacidad de trabajo permite extender las actuaciones del Imefe a todos los barrios de la ciudad, especialmente a aquellos con mayores necesidades, mediante la colaboración permanente con entidades sociales, administraciones y agentes económicos a través de la Mesa de Inserción Sociolaboral Local.

Tras la valoración del Consejo Rector del Imefe, el organismo afronta el siguiente ejercicio con nuevas iniciativas vinculadas a la innovación tecnológica, la formación para los nuevos perfiles profesionales asociados al Cetedex y la planificación de programas que ya se encuentran en fase de diseño y que permitirán desarrollar nuevas actuaciones hasta el año 2029.